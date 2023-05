Plus maja: Rafał Augustyniak i Maik Nawrocki

W maju legioniści rozegrali cztery ligowe spotkania z i jedno finałowe starcie Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa (0-0 k. 6-5). W Ekstraklasie warszawiacy rywalizowali z: Pogonią Szczecin (1-2), Jagiellonią Białystok (5-1), Lechią Gdańsk (0-1) i Śląskiem Wrocław (3-1). Najwięcej plusów, bo aż cztery, zgromadzili Rafał Augustyniak i Maik Nawrocki . Zarówno Augustyniak, jak i Nawrocki prezentowali w maju bardzo wysoki poziom. Pierwszy z nich zagrał w czterech spotkaniach, a za każde otrzymał pozytywną ocenę. Szczególnie kibicom w głowach zapadnie jego świetny występ w finale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa oraz dublet, który ustrzelił w rywalizacji ze Śląskiem Wrocław. Jego młodszy kolega plusa nie otrzymał tylko za mecz z wrocławianami, jednak poza tym starciem był pewny w defensywie. Po trzy pozytywne noty otrzymali Josue i Bartosz Slisz . Umiejętności pierwszego dobrze znaliśmy, lecz Polak pozytywnie zaskoczył swoją wysoką formą, szczególnie w meczu z Jagiellonią Białystok. Aż trzy minusy zobaczył Makana Baku , który jest niewypałem transferowym. Skrzydłowy w maju rozegrał cztery spotkania ligowe od deski do deski, a jednak w żaden sposób nie przekonał do siebie. Po jednej negatywnej nocie mniej otrzymali Bartosz Kapustka i Carlitos , który podobnie jak Baku, zupełnie nie przypomina zawodnika, którego znaliśmy z występów w Ekstraklasie w przeszłości. Pełna klasyfikacja: Rafał Augustyniak - 4 Maik Nawrocki - 4 Josue - 3 Bartosz Slisz - 3 Kacper Tobiasz - 3 / 1 Artur Jędrzejczyk - 2 Igor Strzałek - 2 Yuri Ribeiro - 2 / 1 Maciej Rosołek - 2 / 1 Blaz Kramer - 1 Patryk Sokołowski - 1 Ernest Muci - 2 / 2 Paweł Wszołek - 2 / 2 Filip Mladenović - 1 Tomas Pekhart - 1 Lindsay Rose - 1 Carlitos - 2 Bartosz Kapustka - 2 Makana Baku - 3

Darek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Augustyniak naprawdę daje radę. Dobry transfer. odpowiedz

