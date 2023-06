AEK Larnaka zainteresowany Carlitosem

Jak informują cypryjskie media, w kręgu zainteresowań AEK Larnaka znalazł się piłkarz Legii Warszawa, Carlitos. Cypryjski klub chciałby go jednak pozyskać za darmo. W grę wchodziłoby więc jedynie rozwiązanie kontraktu ze stołecznym zespołem za porozumieniem stron, bowiem umowa Carlitosa obowiązywać będzie jeszcze przez rok. Zawodnik wrócił do Legii latem ubiegłego roku. Długo zmagał się z różnymi urazami, a jak już pojawiał się na boisku, najczęściej zawodził. Ostatecznie stracił miejsce w składzie. W minionym sezonie zagrał w 25 meczach, w których zdobył 4 bramki.

Podmienili go jak wyjechał - 30 minut temu, *.lewtelnet-access.de niech odchodzi jak najszybciej

to co grał to nie był Carlitos tylko Carlitość

niech zarabia i szczela dla Padaki/Larnaki



Haratyn, syn Rosoła, stary słowak i Bakana Maku powinni również odejść odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ja im jeszcze dopłacę za tego amatora. odpowiedz

Antyberg - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Jurek: masz bardzo słabą pamięć, jakby nie ten "amator" z pucharu Polski byłyby nici, proponuję idź do lekarza! odpowiedz

LegiaFans - 2 godziny temu, *.chello.pl Częstotliwość trafień 1087 min!!

Bramki 1

Asysty 3

Rozegrane łącznie 21

Od 1. minuty 11

Minut na mecz 52

No nie ma się czym zachwycać (L) odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Bez zastanowienia dać kartę na rękę i byleby zszedł z listy płac. W chwili obecnej to numer 6 na pozycji napastnika. A kasa na kontrakt dla zawodników do 1 jedenastki. odpowiedz

