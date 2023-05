W Austrii sparingi z FC Botosani i Basel

Poniedziałek, 29 maja 2023 r. 19:50 Woytek, źródło: Legionisci.com

26 czerwca piłkarze Legii Warszawa wyjadą na zgrupowanie do austriackiego Kössen. Tam rozegrają 3 mecze kontrolne. Wstępnie przeciwnikami stołecznego zespołu mogą być FC Botoșani i FC Basel, rywale nie zostali jeszcze ostatecznie potwierdzeni.









FC Botoșani to klub występujący w 1. lidze rumuńskiej. W obecnym sezonie walczył w grupie spadkowej i uplasował się w połowie stawki. Z tym zespołem legioniści mierzyli się w 2015 roku w 2. rundzie eliminacyjnej Ligi Europy. W styczniu 2020 r. drużyny zagrały sparingowe spotkanie podczas zgrupowania w Turcji, w którym Legia wygrała 2-1.



FC Basel także nie może zaliczyć minionego sezonu do udanych. Klub z Bazylei uplasował się na 5. miejscu w tabeli szwajcarskiej Super League i nie wywalczył prawa do gry w eliminacjach europejskich pucharów.