Legia 8. w 1. turnieju PEŻ w sezonie 2023

W Sopocie rozegrano pierwsze w sezonie 2023 zawody Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej, w której załoga żeglarskiej Legii zamierza powalczyć o kolejny medal mistrzostw Polski. Legioniści w Sopocie startowali w składzie: Kuba Pawluk , Michał Szmul , Marcin Banaszek oraz Paweł Czoczys , który zastąpił kontuzjowanego Tobiasza Zajączkowskiego . Wszystkie wyścigi rozegrane zostały w sobotę. W niedzielę planowano kolejną serię, ale warunki pogodowe były takie, że nie udało się rozegrać żadnych startów i wyniki z pierwszego dnia były ostateczne. Legia zajęła miejsce ósme, a w poszczególnych flajtach zajmowała miejsca: 3, 8, 1, 4, 8, 6.5, 6, 6, 1. Końcowa klasyfikacja 1. turnieju PEŻ w sezonie 2023: 1. Lubelskie YKP Lublin 20 pkt. 2. Yacht Club Gdańsk 29 pkt. 3. YKP Gdynia 34 pkt. 4. Yacht Club Sopot 35 pkt. 5. Sztorm Grupa Warszawa 39 pkt. 6. HRM Racing 39 pkt. 7. YKP Szczecin 39 pkt. 8. Legia Warszawa 43.5 pkt. 9. AZS WAT Warszawa 44 pkt. 10. Nowy Sztynort Giżycka Grupa Regatowa 46.5 pkt. 11. Pogoń Szczecin 47 pkt. 12. On Lemon Rockstars Racing 47 pkt. 13. Iskra AMW Gdynia 48 pkt. 14. Żeglarz Wrocław 53 pkt. 15. AZS Politechnika Gdańska 53 pkt. 16. AZS AWFiS Gdańsk 63 pkt. 17. Polsporty Sailing 64 pkt. 18. Olsztyński Klub Żeglarski 69 pkt. Terminy kolejnych zawodów PEŻ w sezonie 2023: 15-16 lipca, Gdynia 26-27 sierpnia, Olsztyn 7-8 października, Sztynort

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.