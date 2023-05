Legia 3. w Pro Junior System

Dzięki występowi Igora Strzałka w meczu ze Śląskiem Wrocław, Legia Warszawa mogła dopisać na swoje konto w programie Pro Junior System aż 602 punkty, z czego 422 zebrane przez zawodnika we wcześniejszych spotkaniach. Ponadto 180 punktów zdobył Kacper Tobiasz. Łącznie w sezonie 2022/23 stołeczny zespół zgromadził 5462 punkty, co dało 3. miejsce w klasyfikacji. Za występy młodzieżowców Legia zarobi więc 1 750 000 zł. W ubiegłym roku Legia Warszawa wygrała klasyfikację, z dorobkiem 8263 pkt. Za nią uplasowały się Wisła Kraków - 7545 pkt. i Jagiellonia Białystok - 6852 pkt. Wówczas jednak punktowało aż 4 piłkarzy - Cezary Miszta, Maciej Rosołek, Maik Nawrocki i Kacper Skibicki. W obecnej edycji programu za zwycięstwo PZPN przewidział nagrodę w wysokości 3 250 000 zł. Gdyby Legia zakończyła rywalizację na 6. miejscu, otrzyma 500 000 zł. Nagrody: 1. miejsce - 3 250 000 zł 2. miejsce - 2 250 000 zł 3. miejsce - 1 750 000 zł 4. miejsce - 1 250 000 zł 5. miejsce - 750 000 zł 6. miejsce - 500 000 zł 7. miejsce - 250 000 zł

oLaf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl nasi wyciągneli i tak maxa z tej klasyfikacji, brawo. odpowiedz

Jasio - 4 godziny temu, *.aster.pl W Gliwicach to są mózgi. Nie zapunktowali w ostatniej kolejce mając pewne utrzymanie i spadli o 2 dwie pozycje tracąc 1mln premii. My na tym skorzystaliśmy :D. odpowiedz

Zawsze - 5 godzin temu, *.22.110 ponad bańka więcej za jeden mecz. Jest na brakujące róznice kontrakcie Josue

szkoda, że tak mało zawodników punktuje, bo ten sukces to głownie zasługa Tobiasza. odpowiedz

