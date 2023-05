Na stadionach: Straż jest, ale nie gasi...

Wtorek, 23 maja 2023 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ostatni tydzień obfitował w ciekawe oprawy, wyjazdy i inne kibicowskie atrakcje, jak choćby atakowanie lokalnych rywali i zdobywanie flag. Czujności nie zachowali fani KSZO, którzy stracili flagę na rzecz Korony. Ta spłonęła na rozegranym w tej weekend meczu pomiędzy Koroną i Lechem, na którym ekipa z Ostrowca Świętokrzyskiego obecna była w sektorze gości. Działo się również na spotkaniu KSZO ze "Stalówką".



Komplety na wyjazdach zaliczyły Legia (1500 w Gdańsku) i Lech (721 w Kielcach). Pogoń dzięki uprzejmości Górnika stawiła się w Zabrzu, zaś Raków wszedł na stadion w Płocku na sektory miejscowych. Dwie oprawy na pożegnanie z ekstraklasą zaprezentowali lechiści. Choreografie przygotowali również fani Legii, Korony, Śląska, Radomiaka, Jagiellonii i Górnika.



W niższych ligach zgodową oprawę przygotowała nowa grupa ultras Hutnika Kraków na meczu ze Stomilem. Przed spotkaniem Pucharu Polski pomiędzy Elaną i Zawiszą najpierw ciekawie było na mieście, a następnie fani obu ekip w dobrych liczbach pokazali się na trybunach.



Wiślacy w Bielsku-Białej pojawili się w 3500 osób, co jest nowym rekordem wyjazdowym krakusów.



Ekstraklasa:



Lechia Gdańsk - Legia Warszawa (1500)

Legioniści do Gdańska przyjechali pociągiem specjalnym w komplecie - 1500 osób. W sektorze gości wywiesili 11 flag. Warszawiacy zaprezentowali malowaną sektorówkę przedstawiającą kibica przykładającego szkło powiększające do źrenicy oraz transparent "Ostatnia szansa zobaczyć k... z Gdańska". Lechii na meczu ok. 15 tys. Zaprezentowali transparent "Ekstraklasę puszczamy z dymem", wycinaną malowaną sektorówkę przedstawiającą kibica w kominiarce, trzymającego podpaloną kartę ekstraklasy. W tle pojawiły się czarne chorągiewki, a następnie spore ilości czarnych świec dymnych oraz race. W drugiej połowie gospodarze zaprezentowali malowaną sektorówkę "Uwielbiamy Lecieć Grubo", chorągiewki i transparent w barwach oraz konkretny pokaz pirotechniczny - głównie wyrzutnie odbijające się z hukiem od membrany dachowej, ale także świece dymne i inne piro. Z obu stron sporo uprzejmości. Przyjezdni wielokrotnie śpiewali okazjonalną przyśpiewkę - "Ole ole, ole ole, spada gdańska k...a, wszyscy cieszą się".



Korona Kielce - Lech Poznań (721)

Tydzień przed meczem Koroniarze wpadli do Ostrowca, krojąc z flagi zgodowiczów Lecha, KSZO. Na meczu zaprezentowali malowany transparent + sektorówkę "Straż jest, ale nie gasi, bo dziś palą Korony Ultrasi". Całość uzupełniły flagi na kijach oraz piro. Korona spaliła zdobyczne płótno KSZO, wieszając jednocześnie transparent "Przez lata unikaliście nas jak ognia. Dziś wasza szmata płonie jak pochodnia". Z kolei w sektorze gości spłonęła flaga Naprzodu Jędrzejów zdobyta blisko dekadę temu przez KSZO. Lechici przyjechali w komplecie - 721 osób.



Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin (460)

Zabrzanie wywiesili transparent "Przyszła Kryska na Matyska. Prezesie, kibice są tobą poirytowani. Skandalem jest twoja obecność w Górniku". Gospodarze zaprezentowali sektorówkę w kształcie koszulki oraz odpalili świece dymne w barwach. Pomimo zamkniętego sektora gości, Górnik wpuścił kibiców Pogoni (460) na stadion. Ci wywiesili płótno "PS on tour".



Śląsk Wrocław - Miedź Legnica (200)

Na meczu ostatniej szansy dla WKS-u na utrzymanie bardzo dobra frekwencja względem tej z ostatnich spotkań - ok. 16 tysięcy fanów, w tym 200-osobowa delegacja zaprzyjaźnionej Miedzi. Fani zaprezentowali mini sektorówkę przedstawiającą piłkę, transparenty "Od dekady jest zajebiście. To jest ta wielka piłka, którą nam obiecaliście", a całość uzupełniło ok. 40 rac.



Wisła Płock - Raków Częstochowa (110)

Chociaż w Płocku cały czas nie otwarto całego stadionu, więc i kibice gości nie są przyjmowani, Wisła wpuściła delegację Rakowa na swoje sektory. Przyjezdni z jednym płótnem.



Jagiellonia Białystok - Cracovia (70)

Ponad 16,2 tys. kibiców obecnych na meczu w Białymstoku. Jagiellonia zaprezentowała malowaną sektorówkę z trzema kartami do gry - z herbem klubu, logo Hooligana oraz kibicami z szalem, teczką i browarem. Poniżej wywieszony został transparent "Każdy z nas tu żyje od meczu do meczu".



Warta Poznań - Piast Gliwice (50)

Na poniedziałkowy wyjazd do Grodziska Wielkopolskiego Piast wybrał się w ok. 50 osób i z jedną flagą.



Radomiak Radom - Widzew Łódź (-)

Radomianie na meczu zaprezentowali oprawę - malowaną sektorówkę + transparent "Bóg z nami". Całość uzupełniły race i zielone świece dymne. Przyjezdnych brak, z powodu braku otwartego sektora.



Niższe ligi:



Podbeskidzie Bielsko-Biała - Wisła Kraków (3500)

Wiślacy ustanowili swój nowy rekord wyjazdowy, pojawiając się w Bielsku w 3,5 tys. fanów. Wywiesili kilka flag, mieli ze sobą flagi na kijach i malowaną sektorówkę plus nieduże ilości piro.



Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz (750)

Na spotkanie w PP fani Zawiszy przyjechali w 750 osób, w tym ŁKS (120), Zagłębie Lubin (24), Górnik Wałbrzych (18), GKS Tychy (10) oraz delegacja Pogoni Lębork.



Ruch Chorzów - Odra Opole (470)

Ponad 9,5 tys. fanów na kolejnym meczu Ruchu w Gliwicach. Fani Odry stawili się w 470 osób, wspierani przez Polonię Bytom (150).



Stal Rzeszów - GKS Katowice (454)

GieKSiarze przyjechali do Rzeszowa w 454 osoby, w tym Banik (11) i JKS Jarosław (5). W drugiej połowie przyjezdni odpalili piro.



Kotwica Kołobrzeg - Motor Lublin (342)

Motorowcy na tym dalekim wyjeździe stawili się w świetnej liczbie - 342 osoby, w tym Śląsk (40), Hetman Zamość (36) i Górnik Łęczna (10). Kotwicy w młynie 350 osób, w tym MKS Karlino (130).



Korona Rzeszów - Karpaty Krosno (172)

Karpaty wspierane przez Stal Rzeszów (100) i Polonię Przemyśl (15).



ŁKS Łódź - Resovia (100)



Wieczysta Kraków - Wisłoka Dębica (90)

Wisłoka wspierana przez Górnika (14) i ROW (3).



Hutnik Kraków - Stomil Olsztyn (83)

Po tym jak grupa ultrasów Hutnika zakończyła działalność w rundzie jesiennej, na spotkaniu ze Stomilem zainaugurowała ją nowa ekipa. Pierwsza ich oprawa to trans + mini sektorówka "Ultras Hutnik nowy rozdział", wraz z kilkunastoma racami. Później zaprezentowali podświetlaną pirotechniką folię "Hutnik & Stomil w blasku rac" oraz flagi na kiach w barwach obu klubów. Stomilowcy obecni w 83 osoby i z trzema flagami.





Wyjazd tygodnia: 3500 kibiców Wisły Kraków w Bielsku-Białej

Oprawa tygodnia: Choreo Korony Kielce na meczu z Lechem oraz Lechii na meczu z Legią



