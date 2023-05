3 czerwca nabory dla chłopców i dziewczynek do LSS

W sobotę, 3 czerwca przy Łazienkowskiej odbędą się nabory do szkół piłkarskich Legia Soccer Schools, dla chłopców (roczniki 2008-2017) i dziewczynek (roczniki 2003-2017) dla ośrodków warszawskich. Udział w naborze jest darmowy i możliwy tylko po wcześniejszej rejestracji. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Termin przyjmowania zgłoszeń na nabór - do 28 maja. Zapisy prowadzone są TUTAJ . Dostępne lokalizacje: Łazienkowska 3, Bemowo, Praga, Marymont, Targówek, Ursynów. Harmonogram zajęć dostępny jest tutaj .

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.