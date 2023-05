Legia zainteresowana Pestką?

Według informacji Przeglądu Sportowego, Legia Warszawa jest zainteresowana pozyskaniem kapitana Cracovii, Kamila Pestki. Urodzony w Krakowie 24-letni zawodnik może grać na pozycji lewego pomocnika, ewentualnie lewego obrońcy. W czerwcu wygasa jego kontrakt. Oprócz Legii, chciałyby go pozyskać inne kluby z Ekstraklasy - Raków i Lech. Zawodnik ma także oferty z zagranicznych zespołów. Pestka w sierpniu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Teraz wrócił do treningów, ale do końca sezonu już nie zagra.

MonsteR (L) - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wygasające umowy 2023 ! Polacy!

Bramkarz

1. Karol Niemczycki

2. Łukasz Fabiański

3.Przemysław Peksa

4.Maciej Dąbrowski

5.Michał Lewandowski

6. Mateusz Hewelt

Prawa obrona

1. Dominik Marczuk

2.Sebastian Mrowca

3.Dylan Wojdyla

Środkowy obrońca

1. Marcin Kamiński

2. Kamil Glik

3.Arkadiusz Kasperkiewicz

Lewy obrońca

1. Adam Radwański

2. Mateusz Bartolewski

Defensywny pomocnik

1. Mieszko Lorenc

2.Kacper Urbański

Środkowy pomocnik

1. Jakub Kałuziński

2. Jakub Labojko

Prawy pomocnik

1.Jan Grzesik

2. Krzysztof Machowski

Lewy pomocnik

1.Kamil Pestka

Ofensywny pomocnik

1. Karol Borys

Skrzydłowi

1.Dawid Blanki

2.Dariusz Formella

3. Michał Kucharczyk

Środkowy napastnik

1. Dawid Kownacki

2. Jakub Świerczok

3. Lukasz Zwoliński

4.Bartosz Bida

5.Piotr Krawczyk

6.Szymon Fyda









Zdzichu - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @MonsteR (L): Kamil Glik,Dawid Kownacki hahahahahahahahahahaha odpowiedz

onomatopeja22 - 2 godziny temu, *.interkam.pl @MonsteR (L): ze 3-4 poza naszym zasiegiem reszta to szrot!!!!!! odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.aster.pl Z jednej strony blizej mu pewnie do Lecha, skoro to Crakus, z drugiej chyba blizej mu na wahadlo gdzie gralby w Legii i Rakowie. Przydalby nam sie, moglby tez zagrac trzeciego stopera, Michniewicz go chwalil za taktyke, takich na puchary potrzeba, do tego Polak, w miare młody. Tylko ta kontuzja, troche niewiadoma. odpowiedz

Maciek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl A mało mamy kalek w zespole??? Kramer.... Kapustke tez kupiliśmy za olbrzymie pieniądze (pensja) i ... zaraz się sam połamał ...



Te info to chyba menago rozpuszcza plotki aby podpisał jakikolwiek kontrakt.. odpowiedz

Siwy - 4 godziny temu, *.sky.com Przed kontuzja jeden z najlepszych lewych obrońców w lidze.A teraz jedna wielka nie wiadoma. odpowiedz

