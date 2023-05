Transfery

Slisz odejdzie latem?

Środa, 17 maja 2023 r. 15:08 źródło: sport.tvp.pl

Bartosz Slisz może latem odejść z Legii Warszawa. Sport.tvp.pl informuje, że zawodnik budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym. Już wcześniej pojawiał się temat możliwości przejścia piłkarza do Girondins Bordeaux i jest on nadal aktualny. Slisz znalazł się także na celowniku drużyn z włoskiej Serie A i hiszpańskiej La Liga.









W ostatnich tygodniach w Warszawie gościli skauci z różnych klubów, ale na razie żadna konkretna oferta nie wpłynęła. Kontrakt Slisza z Legią obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku.



Pomocnik gra w stołecznym zespole od lutego 2020 roku. Jego transfer kosztował "Wojskowych" łącznie 1,8 mln euro, co stanowi rekordową sumę jeśli chodzi o pozyskiwanie zawodników w Legii. Do tej pory piłkarz rozegrał 130 meczów, w których zdobył 4 bramki.