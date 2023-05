Klepacka 38. na ME w kl. iQFoil

W greckim Patras zakończyły się żeglarskie mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie iQFoil. Zofia Klepacka uplasowała się na 38. miejscu. W poszczególnych wyścigach legionistka plasowała się na następujących lokatach: 17, 16, (23), 13, 15, 14, (46), 22, 39, 23, (42), 28, 17, (43), 33, 35, 8, 36 i 25. Najbliższe zawody w iQFoil odbędą się w dniach 25-28 maja w Pucharze Polskie Związku Żeglarskiego w Krynicy Morskiej, a następnie polscy windsurferzy przeniosą się do Marsylii na akwen, na którym odbywać się będą Igrzyska Olimpijskie w 2024 roku. Najważniejszą imprezą tego sezonu będą Mistrzostwa Świata w Hadze, które odbędą się w sierpniu. W Hadze do wywalczenia będzie 10 kwalifikacji olimpijskich.

Kwinto 44 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Słabo odpowiedz

