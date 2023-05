Legionistki po raz czwarty wicemistrzyniami Polski

Rugbistki Legii Warszawa zdobyły wczoraj siódmy medal w historii sekcji - legionistki po raz czwarty, a trzeci z kolei, zostały wicemistrzyniami Polski. Końcowa klasyfikacja na podium znana była przed startem ostatniego, ósmego turnieju, który w sobotę rozegrany został na boisku AZS-u AWF przy ulicy Marymonckiej. Legionistki po raz ósmy w sezonie zajęły drugie miejsce w zawodach. Tym razem mecz finałowy z Biało-Zielonymi Ladies Gdańsk miał najbardziej zacięty przebieg, a gdańszczanki zwyciężyły go zaledwie 12-10. Dla Legii to siódmy medal w historii. Legionistki mają obecnie na swoim koncie cztery srebrne medale (2017, 2021, 2022 i 2023) i trzy brązowe (2016, 2018, 2020). Gratulujemy!

