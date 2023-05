Bezpośrednią transmisję z meczu Lechia Gdańsk - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. Zapraszamy do komentowania przebiegu meczu pod poniższym wypisem. KURS NA LECHIA - LEGIA FORTUNA:

Artur - 6 minut temu, *.151.58 Uwaga, awans Polonii do I ligi, mogą być dymy na mieście! odpowiedz

Wartki - 9 minut temu, *.play-internet.pl Co robi ta parowa Baku na boisko to skandal.Po jakiego kutasa on gra odpowiedz

Kowal - 16 minut temu, *.orange.pl Mamy wicka. I dlatego kurwa na stojaka padakę ze słabą Lechią gramy. Ehh odpowiedz

Pawel - 27 minut temu, *.vectranet.pl Jednym i drugim sie nie chce w chuj. Mecz za kare do rozegrania a wypłata tak czy inaczej wpadnie. Po co grać dla kibicòw. odpowiedz

Antek - 56 minut temu, *.play-internet.pl Niech się położom bo nie da się oglądać odpowiedz

Steffen Freund - 52 minuty temu, *.234.59 @Antek : "położom"? Ale wiesniak totaly z ciebie. Wiocha. odpowiedz

WdW - 1 godzinę temu, *.47.41 uuuu nie ma Kramera w pierwszym składzie to będzie remis ps czym oni tak nadymili,opony palą odpowiedz

BOBO - 1 godzinę temu, *.orange.pl Podajcie link odpowiedz

BOBO - 2 godziny temu, *.orange.pl Ma ktoś działający link? odpowiedz

raczey - 1 godzinę temu, *.chello.pl @BOBO: Canal+ odpowiedz

Steffen Freund - 52 minuty temu, *.234.59 @BOBO: ja mam. Dziala swietnie. Zero reklam. Ale trzeba sie troche na tym znac, czli byc "kumatym". odpowiedz

Tylko legia - 50 minut temu, *.aster.pl @raczey: strona.top odpowiedz

Tylko legia - 49 minut temu, *.aster.pl @Tylko legia: stroms.top odpowiedz

Hmm - 2 minuty temu, *.chello.pl @Steffen Freund: ja od kilku lat sram na kumatych odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11.

Hładun

Rose ... Augustyniak ... Nawrocki

Wszołek ... Slisz ... Strzałek ... Muci

Josue

Rosołek ... Kramer

LEGIA Mistrz !

0 : 3 odpowiedz

Tomasz - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Drugie miejsce zaklepane. Jak Śląsk teraz wygra to my oddamy ostatni mecz odpowiedz

Denton - 2 godziny temu, *.aster.pl @Tomasz:

a może by tak w koszykówkę oddali awans odpowiedz

Hibbert - 2 godziny temu, *.aster.pl Legia ma wicka już w spokoju odpowiedz

WdW - 3 godziny temu, *.47.41 Kramer dzisiaj hattrick:) odpowiedz

