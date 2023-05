Runjaić: Daliśmy Lechii prezent

Chcieliśmy tu zagrać dobry mecz i wygrać. W pierwszej połowie, poza niektórymi kontratakami, graliśmy solidną piłkę, ale zabrakło zdobycia bramki. Kuciak wiele dziś obronił, także w drugiej połowie. Wykonał świetną robotę, jak zresztą cały zespół Lechii. Druga połowa nie była wystarczająco dobra z naszej strony, ale też nie był to mecz, który powinniśmy przegrać. Musimy o nim szybko zapomnieć i skupić się na ostatnim spotkaniu na naszym stadionie. Chcemy wygrać i pocieszyć się z kibicami zajęciem 2. miejsca w tabeli. To nasz cel. Lechii życzę wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że szybko wróci do Ekstraklasy.

Kosta Runjaić (trener Legii): Na początek gratuluję Lechii zwycięstwa. Piłka tworzy historie jak ta. Szkoda, że taki klub, z takim stadionem spadł do niżej ligi. Kibice i klub wiele ucierpieli w tym sezonie. To dla nich świetny scenariusz na zakończenie, że po naszym błędzie zdobyli piękną bramkę i wywalczyli zwycięstwo w ostatnich sekundach meczu. To na pewno moment ekscytacji, szczęścia dla całej ich społeczności, a z naszej strony duży prezent.

Kamil - 12 minut temu, *.60.204 Pamietaj kupic bilet na mecz ze Śląskiem ! nie ważne ze wynik już znamy 1-2 dla Śląska. Pozdrawiamy wszystkich kupujących bilety i żyjących nadzieja, ze grajki z żelem na głowie będą gryz trawę i wygrają ostatni mecz. odpowiedz

Mar - 54 minuty temu, *.autocom.pl Tu nie ma co rozmyslac o pojedynczych błędach czy pisaniu o którym kolwiek pilkarzu. Chodzi o ich ambicje, zaangażowanie. O trenera który znowu nie potrafi ich zmusić do roboty. Ponownie tłumaczy zamiast wyjątkowo opierd... publicznie. Bo tu nie chodzi o to co zostaje w szatni. I kibice też powinni opierd porządnie. A nie "Dzięki za walkę " lub podobne. Ku....A przecież to brak jakiego kolwiek szacunku do Was. Pojechaliście w kilkaset wesprzeć i zobaczyć dobry mecz, zwycięstwo. A oni pojechali nad morze!!!!! odpowiedz

L - 25 minut temu, *.waw.pl @Mar : tak, pojechali zobaczyc dobry mecz NA WYJAZD, w dodatku jak juz liga rozstrzygnieta, buahahahahaha. Co tu za ananasy piszą :d odpowiedz

Loczek - 1 godzinę temu, *.aster.pl Frajerzy, i tak kupicie karnet na nowy sezon!

Dymam was kolejny senon, ha ha ha! odpowiedz

L - 24 minuty temu, *.waw.pl @Loczek: faktycznie, tak nas dymaja kolejny sezon, ze az trofeum zdobyli i wicemistrzostwo po sezonie na 10 miejscu. XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.aster.pl Tęczowy klub, tęczowy właściciel.

Tęczowy trener, tęczowa drużyna.

Wszyscy won z LEGII! odpowiedz

Len - 1 godzinę temu, *.mm.pl Prezent to zrobił ten cały śmieszny Rose co samo bieganie sprawia już mu trudność bo widać że robi to w dziwny sposób więc o babole nie trudno w jego wykonaniu ! odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.aster.pl Tęczowy Trener, Tęczowa Drużyna. Tęczowy Prezes, Tęczowy Właściciel.

Wstyd, wstyd, wstyd.

Niech ktokolwiek zachce kupić karnet na kolejny sezon.

Lepiej wpłacić na odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Lolo:

Na WOŚP! odpowiedz

L - 26 minut temu, *.waw.pl @Lolo: jak widac po frekwencji nikogo twoj placz nie obchodzi bo trybuny pelne. Bedzie jednego przyglupa mniej. odpowiedz

Gienek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Super! Trzecia przegrana z rzędu na wyjeździe. Mamy super trenera, z którym zawojujemy Europę... odpowiedz

T-1000 - 1 godzinę temu, *.151.223 Kosta przed meczem w Gdańsku: chcemy należycie zakończyć sezon.

Kosta po meczu w Gdańsku: chcieliśmy tu zagrać dobry mecz i wygrać.



Widać, że wasze chęci nie przekładają się na rzeczywistość. Tracicie frajersko punkty w końcówce sezonu. To idzie wszystko na pana konto. odpowiedz

Yeti - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Panie trenerze nie mów tyle o Lechii bo tutaj nikt Lechii nie żałuje. Skup się na Legii, która zagrała totalną padakę ze spadkowiczem. Nie było widać, że gra wicemistrz ze spadkowiczem. Z taką grą odpadniecie w 2. rundzie eliminacji do LKE. Wstyd zagrać tak słabo ze spadkowiczem. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Yeti: to najglupsze zdanie, przekaldac mecz z taka Lechia na puchary. Rok temu tak jak dzisiaj gralismy caly sezon, a wygrywalismy w pucharach z Leicester. To przeciez oczywiste, ze pilkarze maja juz wywalone, brakuje koncentracji, do tego polowa skladu nieobecna, a zmiennikow to my mamy akurat slabych. odpowiedz

Wars - 53 minuty temu, *.play-internet.pl @Yeti: i tak odpadniemy więc co za różnica odpowiedz

Andrzej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Prezent to dostal Carlitos i Sokolowski wchodząc na boisko. Czemu w meczu o nic nie gra Strzalek i Jedrasik odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.waw.pl "Chcemy wygrać i pocieszyć się z kibicami zajęciem 2. miejsca w tabeli."



Z 2 miejsca to mogles sie cieszyc w Pogoni. Tu jest Legia. Cieszymy sie z Pucharu, a nie z 2 miejsca. odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Aha...czyli ch...j nic się nie stało. No spoko. Co za miernoty odpowiedz

