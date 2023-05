Konferencja pomeczowa

Badia: Stworzyliśmy dobre widowisko

Sobota, 20 maja 2023 r. 22:50 Mishka, źródło: Legionisci.com

David Badia (trener Lechii): Stworzyliśmy dziś dobre widowisko. Zagraliśmy dobrze przeciwko jednemu z najsilniejszych zespołów w Polsce, zdobywcy Pucharu Polski. Przede wszystkim gratuluję zawodnikom, bo walczyli dziś, starali się, włożyli dużo wysiłku w to spotkanie. To dla mnie bardzo ważne.



- Mecz był dziś przerwany dwukrotnie. Trenowałem w różnych krajach, wiem że kibice są oddani klubowi, mają pasję, motywację. To element, część futbolu i jeśli mieści się w określonych ramach, to nie ma problemu.



- Skupiam się na naszym następnym meczu. Chcemy pozytywnie zakończyć sezon. Ostatnie tygodnie były stresujące, przede wszystkim po sezonie musimy odpocząć. Potem będzie czas na podejmowanie decyzji odnośnie przyszłości. Wszystko co tu robiłem, robiłem z najlepszymi intencjami. Nie boję się spojrzeć w lustro.