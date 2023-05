Niespodziewany prezent dla rywali

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Paulina Baranowska

Techniczny: Łukasz Ostrowski



Koneser polskiej piłki klubowej - 51 minut temu, *.52.135 Dudelange zaciera ręce odpowiedz

Darek - 54 minuty temu, *.chello.pl Nie potrafią wygrać ze spadkowiczem a za dwa miesiące mają grać w Europie. Dziadostwo i tyle.

Sprzedać tego Tobiasza bo na siłę gra tylko po to by ktoś go kupił i dawać Hładuna na bramkę. Jest dużo lepszy.

Gdybyśmy mieli napastnika w ataku a nie Rosołka to byśmy ten mecz wygrali. odpowiedz

Jaro - 48 minut temu, *.t-mobile.pl @Darek: zgadzam się w pełni kolego wszyscy co mogli Lechię puknęła a Legia jak zwykle bukmacherka odpowiedz

Jaro - 57 minut temu, *.t-mobile.pl To są kurwy i patalachy a tobiasz niech wypierdala najdalej jak może od Legi odpowiedz

mojo jojo - 59 minut temu, *.t-mobile.pl wstyd przegrać z dziwką! ogarnijcie sie piłkarze! odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niespodziewana? Przecież ledwo wygrali z II-ligowym KKS Kalisz, to co dopiero Lechia... odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Po tym jak raków został mistrzem a nasze pata(L)achy zostały wicemistrzami to każdy następny mecz w lidze w zasadzie niema znaczenia.Co z tego ze Legia ograła jagę skoro pojechała teraz do Gdańska i w zasadzie dala sobie strzelić...samobója.Takie bramki to na podwórku padają hahaha.Uważam ze w tym meczu niemożna mieć pretensji do tobiasza lecz do całego zarządu ze na chwile obecna grają piłkarze tacy jacy grają.Śmiem twierdzić że na przestrzeni roku zdobycie wicemistrza kraju oraz zdobycie pucharu jest zdecydowanie ponad stan grając właśnie tymi piłkarzami.Jak dla mnie to z tej ekipy został wyciśnięty absolutny max.możliwości.Jeśli Legia na przyszły sezon nie wzmocni się solidnie to będziemy mieli,,powtórkę z rozrywki"i znów zacznie się słanie obraźliwych tekstów na piłkarzy.Co do meczu to legia nie miała prawa wygrać skoro nie grał:Mladenovic,Ribeiro,Jędrzejczyk,Pekhart oraz Kapustka.Nie wspominając o braku formy Picha oraz Baku.Na dzisiejsza Lechię która ma skład 2 ligowy to niewystarczyło.

Teraz mecz ze Śląskiem.Jeśli zagrają w takim składzie jak dziś to mecz przegrają.Legia w zasadzie niema o co grać w przeciwieństwie do Śląska.Wiec można się spodziewać kolejnej pprążki ZWŁASZCZA ze można zarobić. odpowiedz

Chris - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ani złotówki nie powinni dostać ale oddać kibicom dziady jedne, bez wstydu, bawić się potrafią ale grać już łajzy nie!!! odpowiedz

Mietek - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wszyscy powinni na kolanach wracać do Warszawy albo czołgać się. Za taki mecz z frajerami, którzy spadają do I ligi powinni do karceru ich osadzić na tydzień do meczu ze Śląskiem. odpowiedz

Kulfondno - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Dno i tyle odpowiedz

olek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Niespodziewana porażka? ;) odpowiedz

Piotr Mokotów - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mnie po takich meczach tylko jedno nie denerwuję, że to nie moje pieniądze i nie moje kariery,przechodzą do historii.. boli że to historia Naszej (L) . Nie wiem jak w takich meczach można nie podnosić łatwej premii z boiska i podbijać sobie statystyki asyst i strzelonych goli. Później patrzy taki piłkarzyk na koniec w statystyki i brakuje mi jednej bramki do 50 bo o 100 to raczej żaden z nich już w najbliższej historii nie dojedzie. Serce kibica zawsze po takim meczu będzie bolało.. ale ile już tego się zdarzyło;) panie Jacku proszę o piłkarzy z pazernością na zwycięstwo. odpowiedz

mądry - 1 godzinę temu, *.domynet.pl Nie wstawiać dzieci na bramke!!!

Wiele drużyn bagatelizuje pozycje bramkarza wstawiając tam maturzystów. Bramkarz może mało biega ale ma przełożenie na wieele punktów w trakcie sezonu. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.133.33 Dziadostwo do potęgi. A Tobiasz ława. Romę to sobie oglądnie w TV odpowiedz

MordaTyMoja - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Jurek:

Obejrzy. Nie pisz tutaj bo wstyd przynosisz. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tobiasz to małe miki, dostał chłopak nauczkę i niech wyciąga wnioski. To, co pokazała cała drużyna, to kupa kupy. Ale jeżeli chodzi o niektórych zawodników, to tylko potwierdzenie, że nigdy nie powinni grać w Legii. A jest ich zbyt dużo. Z tym składem co tydzień jest sraka, a co dopiero gra dwa razy w tygodniu. Oglądając stratę bramki wyobraziłem sobie rundę pucharową i walkę z zespołem z Gibraltaru. Na Łazienkowskiej remis, a w rewanżu podobny gol, w doliczonym czasie...I odpadamy. Niemożliwe? W Legii prezesa tysiąclecia nie ma granicy absurdu... odpowiedz

żeromak - 1 godzinę temu, *.aster.pl za to Slisz się rozwija... w ostatniej kolejce zapoda hat trika ahahahaha odpowiedz

Legionistaaa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Oj krótka pamieć co nie których, nie pamiętają już co robił Tobiasz przez cały sezon a zwłaszcza w finale PP. Jest młodym bramkarzem i jeszcze nie jeden błąd popełni. Chyba lepiej że w meczu o pietruszke niż w ważniejszym. Zejdzcie na ziemie i dajcie chłopakowi grać!!! odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Legionistaaa:

Co ku...a zrobił? Przypomnij. Co wybronił oprócz finału w pucharze???

Troche mało jak na tyle spotkań. A ile bramek zaje...ał. odpowiedz

maroGSLegia - 1 godzinę temu, *.versatel.nl chociaż mogli dać pograć młodym od początku meczu czy chociaż początku 2 połowy. A tak rezerwowi się nie pokazali bo nie mieli kiedy... aa co niektorzy z pierwszego składu to w ogole nie powinni być nawet w rezerwie...ale to tylko moja opinia. Ogólnie to brak ambicji w tym meczu. OBOJĘTNOŚĆ!!!ps. Tak jak wcześniej pisali bramkarz w takiej sytacji praktycznie nie ma szans żeby wyłapać taka pilke... odpowiedz

arek - 1 godzinę temu, *.chello.pl bramkarz jest jak saper, nie ma miejsca na pajacowanie odpowiedz

Cygan Toruń - 1 godzinę temu, *.191.216 @arek: Raz się myli nie? A jak się pomyli to popiół zostaje po Tobie i nic więcej... no i co dalej powiem? odpowiedz

Gregor - 1 godzinę temu, *.kabel-deutschland.de Dla mnie to akurat nie była niespodzianka. Pierwsze i trzecie miejsce chłopakom nie groziło, typowy mecz o Puchar karotki odpowiedz

Borubar - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ale wstyyyyyd odpowiedz

mietowy - 1 godzinę temu, *.autocom.pl ktos niezle dzis zarobil u buchmarka odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl Brawo Tobiasz! Właśnie przeszedł mu koło nosa duży kontrakt i kilkaset tysięcy euro. Na drugi raz będzie pilnował klatki. odpowiedz

Pioter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Zdegradowana Lechia klepie nas i to po jakim meczu..to jest kryminał! Na śląsk wejście na stadion powinno być za darmo po takim meczu.... odpowiedz

Elf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tobiasz pajacuj dalej.Tutaj nie chodzi tylko o to, ze dostales taka bramke ale o caloksztalt. Puste przeloty masz praktycznie w kazdym meczu a dzisiaj Gajos ladnie Cie wyjasnil. Dlatego mam nadzieje,ze w przyszlym sezonie bronic bedzie Hladun,ktory umiejetnosciami Cie pokonuje.A Tobiasz gra dlatego bo Mioduski tak nakazuje poniewaz jest cisnienie aby Tobiasza sprzedac odpowiedz

R1958 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ten gol to będzie karta przetargowa w wytransferowaniu i zarobienia grubych milionów euro z bramkarza w najbliższym okienku transferowym. odpowiedz

W(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl Patol sezonu,qrwa znowu wstydu narobili.. odpowiedz

Filip - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo parówa,,Tobiasz ,, dziekujemy odpowiedz

fan1956 - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Tak to normalne że ten pajac wychodzi pod połowę boiska i piłkę mu wrzucają za kołnierz, temu glutowi na ten pusty łeb wali, na ławkę go, co ja mówię powinien siedzieć na kiju od szczoty. odpowiedz

Bartosz83 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Już przed meczem wyglądali na bardzo wyluzowanych , co mi się nie podobało. Było parę sytuacji , można coś było z tego strzelić , ale to nie zmienia faktu , że zagrali słabo i to ze spadkowiczem. Ten mecz ogólnie przypominał bardziej pokazowe spotkanie niż o punkty. odpowiedz

GlaWLKP - 2 godziny temu, *.sky.com Spodzuewana. odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl Osoba która sprowadziła nam na głowy Rose powinna zostać wywalona z klubu z dożywotnim zakazem wstępu ! odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 2 godziny temu, *.telefonica.de Kramer baku carlitos WON Z LEGII PAJACE odpowiedz

Bartek - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zamiast Tobiasza bardziej bym winił Rose'a, traci kretyńsko piłkę zamiast nawet podać do tyłu do bramkarza. Gajos kolejnych 9/10 takich prób by przestrzelił... niefart. odpowiedz

Zygu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Chyba ktoś zapomniał o haśle

" Gramy do końca " odpowiedz

Andrzej - 2 godziny temu, *.plus.pl Nie pierwszy to taki mecz Legii, bramki z gówna. Nie mogę tylko zrozumieć czemu w takim meczu o nic nie dostaje szansy Strzalek w większy wymiarze czy Jędrasik, chociaż im by się chciało. Wchodzi Carlitos i Sokolowski odpowiedz

Matek - 2 godziny temu, *.proneteus.pl Niespodziewana porażka ???????? Wstyd i zero zaangażowania!!! Tak nie gra wice mistrz Polski !! Tak grają gwiazdy ekstraklasy ???????? ŻENADA !!! Kó.....za co wam płacą!! Żal naWas patrzeć!!!!!!!! odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.autocom.pl co na ten nasz treneiro powie ciekawego po tak swietnym meczyku odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Wstyd.Dziady i piłkarskie kaleki. odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Rosołki, Mucinki, carlitosy,rosy,bakusy, Sokołowskie i inne tego typu ogórki nie są godni grania w takim klubie jak Legia... wyjaśniła ich pierwszoligowa Lechia... o zgrozo odpowiedz

Biała siła - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo ciśnie się brzydkie słowo .DNA zwycięzców ,amatorka.A może cos w tym jest kupić sprzedać i u buka zarobić ,??? odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl Wstyd i żenada!!! Paralityki! Tak się gra o miszcza! Buahaha odpowiedz

Legia to my - 2 godziny temu, *.160.89 Wstyd i amatorka.

Wyp.. piłkarzyki odpowiedz

Julon - 2 godziny temu, *.timplus.net To co teraz prezent dla Śląska? odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.waw.pl Niespodziewana? Przeciez to standard pod koniec sezonu ze robia z siebie frajerow. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.autocom.pl ale kicha i to z kim? k.....a dzis pokazali ze sa bardzo mierni odpowiedz

Matek - 2 godziny temu, *.proneteus.pl Niespodziewana porażka ???????????? Wstyd !!! Zero ambicji !!! Gwiazdy ekstraklasy odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl A teraz przyjedzie Jacek Magiera i nas orżnie w następnym meczu. Dziady i tyle w temacie. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.waw.pl @Michał: a teraz przyjedzie Jacek Magiera i przyjmie 5 sztuk. Od kiedy ty te lige ogladasz? Od wczoraj? odpowiedz

77/82 - 2 godziny temu, *.chello.pl Dla kogo niespodziewana, dla tego niespodziewana. Albo gracie dla buka albo dla Legii. mam nadzieję, że autobus zostanie zatrzymany i kilku frajerów wróci do Warszawy z buta. odpowiedz

leon - 2 godziny temu, *.tpnet.pl wstyd q..a 2 porażka z rzędu. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.waw.pl @leon: druga porazka z rzedu? XDDDDDDDDD odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @L: Zapomniał dodać że na wyjeździe. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.waw.pl @Szpic: to niezly rząd. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Przegrać ze spadkowiczem w taki sposób to tylko Legia potrafi. Frajernia do kwadratu!!! Tobiaszmpowinien usiąść na ławce ze Śląskiem bo zaczął za bardzo gwiazdorzyć po finale PP. odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.mm.pl Zawsze się muszą ku...a ośmieszyć. odpowiedz

Nominacja do bramkarza sezonu rozstrzygnięta - 2 godziny temu, *.centertel.pl A nieee, to szmata kolejki odpowiedz

Kiel - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wstyd po prostu. odpowiedz

tylko Legia! - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Z taką grą i składem Jacuś i Miodek mogą tylko pomarzyć o europejskich pucharach

Bez szans niestety... remis z beznadziejną Lechią... wcześniej remis z Miedzią... wstyd odpowiedz

Żmija - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @tylko Legia!: jaki remis!!?? odpowiedz

PabloMięcielos#10 - 2 godziny temu, *.orange.pl @tylko Legia!: Jaki ku...remis?! odpowiedz

Wwa - 2 godziny temu, *.orange.pl Kompromitacja odpowiedz

Żenada - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie wracajcie do domu... odpowiedz

