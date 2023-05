Bramka i skrót meczu Lechia - Legia

Komentarze (22)

Legia mistrz - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Oby nauka nie poszła w las. odpowiedz

znajca - 6 godzin temu, *.plus.pl Po tak spektakularnym wyczynie, cena spadła co najmniej o połowę. Niby jeszcze nie Kuszczak, ale już Tobiasz. Wstydź się, dzieciaku! odpowiedz

Brunner - 6 godzin temu, *.plus.pl Qrwa, 18 komentarzy i każdy je...e Tobiasza.

Matoły jesteście!

Może i TROSZKĘ jego winy było, ale proszę się od Niego odczepić. Nalegam, bo w ryj dam. odpowiedz

Laguna - 7 godzin temu, *.160.89 Ustawka. Nam nic to nie zrobiło, im otarło łzy i... może w jakimś stopniu poprawiło relację z kibicami odpowiedz

Januszek - 8 godzin temu, *.plus.pl Wezcie tego pajaca z tej bramki … sprzedac go jak tylko sie nadazy okazja odpowiedz

John - 8 godzin temu, *.net4me.pl Pajac ! odpowiedz

Po(L)ubiony - 9 godzin temu, *.autocom.pl To nawet mnie był gol z połowy boiska, ob był z własnej połowy!! Jakieś 70-80 metrów! odpowiedz

gazza - 9 godzin temu, *.centertel.pl Odwalcie sie od Tobiasza - bramke zawalił ROSE !!! odpowiedz

Trener - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl @gazza: ty tak poważnie piszesz czy masz mózg uszkodzony??? odpowiedz

Robin(L) - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Ooooo i tak się kończy robienie z nich gwiazd. Szanowny Pan Tobiasz obronił jednego karnego jak on wtedy skakał i oj oj.Juz nie wspomnę o pajacowaniu podczas karnych.

A teraz pokazał na co go stać wstyd i żenada. Z połowy przeciwnika mu bramkę wsadzili litości. I on chce za granicę???? Za taki popis następny mecz ławka i to też za duże wyróżnienie będzie.

odpowiedz

Sarcastico - 10 godzin temu, *.inetia.pl To już macie ku*wa preludium do następnego sezonu z tym wybitnym szkoleniowcem. Same sukcesy nas czekają. Nawet LKE nie będzie; Jestem o tym przekonany. odpowiedz

Arek - 15 godzin temu, *.tpnet.pl Teraz się dzbany będą na Tobiaszu wyżywać, bo bramkę puścił w meczu o nic. To jak to jest? Trzeba stawiać na młodych, czy są chu...wi?



ps. a za ile poszedł Włodarczyk do Anderlechtu, płaczki? Jesteście nie normalni. I jeszcze jedno. Boruc na początku też walił babole, jak np. W Szczecinie gdy zastąpił Stanewa. odpowiedz

pol - 10 godzin temu, *.chello.pl @Arek: Dzbaneczku.

Naucz się ortografii.

A w Legii nie ma meczów o nic.

Kibicuj sobie sobie np.Jagiellonii.

Tam właśnie gra się o nic.

W Warszawie człowiek się wkur..wia,gdy dzbany przegrywają KOLEJNY raz z jakimś klubikiem,który jest już w 1 lidze.

Więcej ambicji. odpowiedz

Pawel - 9 godzin temu, *.vectranet.pl @pol: 100% poparcia odpowiedz

Pawel - 9 godzin temu, *.vectranet.pl @Arek: Tobiasz jest nadętym bufonem i tyle. Nikt by mu nie wytykał błędòw gdyby na boisku zachowywał się normalnie i nie pajacował. A tak robibz siebie idiotę, dekoncentruje się i wpuszcza szmaty. Pròbuje kreować się na wielkiego ura bura ktòrym nigdy nie będzie. Nie broñ gonbo trochę się tym ośmieszasz i nie obrażaj innych kibicòw , bo po takim meczu każdy wkur...ony i ma prawo pisać. odpowiedz

Darek - 16 godzin temu, *.chello.pl Ale kasztana odwalił. odpowiedz

olek - 17 godzin temu, *.chello.pl Bramka stadiony świata odpowiedz

Adam - 17 godzin temu, *.chello.pl Tobiasz! Co? Frajerstwo! odpowiedz

Pawel - 17 godzin temu, *.vectranet.pl Pajac i tyle. Podpier...ala się do kibiców i chce być drugim Borucem. Ale to mu nie grozi bo albo się ma to coś albo nie. Ten szczyl niestety tego nie ma. Zaraz wyjedzie i szybko o nim zapomnimy. Amen. Jest mega irytujący i w dodatku średni bramkarz. Mega chu...we było posadzenie Hładuna w takiej formie na ławie. Pewnie decyzje loczka pod transfer smarkatego Kacperka odpowiedz

Autor - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl @Pawel: sprzedać za miliony po takiej bramce będzie trudno odpowiedz

Tomek(L) - 7 godzin temu, *.autocom.pl @Pawel: Trafione w punkt. Z Hładunem wróciła nadzieja na dogonienie Rakowa. Gdy wrócił Tobiasz, pasmo samych niepowodzeń. Trzeba być ślepym i nie znać się na piłce żeby nie widzieć że Hładun jest o wiele lepszym bramkarzem. odpowiedz

WM - 17 godzin temu, *.chello.pl Najbardziej frajerska bramka w historii Legii

odpowiedz

