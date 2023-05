Bramka z meczu Lechia - Legia

Komentarze (7)

DZ - 20 minut temu, *.centertel.pl I jak tu przy tym rose nie być rasistą? odpowiedz

Darek - 44 minuty temu, *.chello.pl Ale kasztana odwalił. odpowiedz

olek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Bramka stadiony świata odpowiedz

Adam - 1 godzinę temu, *.chello.pl Tobiasz! Co? Frajerstwo! odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Pajac i tyle. Podpier...ala się do kibiców i chce być drugim Borucem. Ale to mu nie grozi bo albo się ma to coś albo nie. Ten szczyl niestety tego nie ma. Zaraz wyjedzie i szybko o nim zapomnimy. Amen. Jest mega irytujący i w dodatku średni bramkarz. Mega chu...we było posadzenie Hładuna w takiej formie na ławie. Pewnie decyzje loczka pod transfer smarkatego Kacperka odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Pawel: sprzedać za miliony po takiej bramce będzie trudno odpowiedz

WM - 1 godzinę temu, *.chello.pl Najbardziej frajerska bramka w historii Legii

