Rosołek: Za nami mecz walki

- Lechia niczym nas nie zaskoczyła. Wiedzieliśmy, że rywale spadli z ligi, ale w kadrze mają dobrych jakościowo piłkarzy. Za nami mecz walki. Stworzyliśmy kilka sytuacji, podobnie jak nasi rywale. Ja sam miałem jedną okazję, którą mogłem wykończyć. Szkoda, że nie udało się tego wykorzystać - powiedział po meczu z Lechią Gdańsk Maciej Rosołek. - Było widać, że chcieliśmy atakować. Stracona bramka była spowodowana tym, że bardzo chcieliśmy po prostu wygrać. Cofanie i bronienie wyniku nie jest w naszym stylu. - Chciałbym strzelić gola w meczu ze Śląskiem. Fajnie, że w ostatnim czasie zdobyłem kilka goli. Pięć bramek w tym sezonie ligowym był planem minimum. Mam nadzieję, że w sobotę go wypełnię.

borsuk - 8 minut temu, *.centertel.pl "Mecz walki". Hahaha odpowiedz

gazza - 44 minuty temu, *.inetia.pl Macz walki ???

Rosołek - do psychiatry idz natychmiast ! odpowiedz

Stop segregacji! - 1 godzinę temu, *.orange.pl Prawda jest taka, że wczoraj to byliście już na wakacjach a nie na meczu, pojechaliście odwalić swoje, przez cały mecz walki nie było, lepiej było mądrze milczeć a nie głupio gadać! odpowiedz

77/82 - 1 godzinę temu, *.chello.pl PO TEJ WYPOWIEDZI POWINNI Z MIEJSCA ROZWIĄZAĆ KONTRAKT Z TYM PARTACZEM. KTOŚ, KTO JEST W STANIE WYPLUĆ Z SIEBIE TAKIE SŁOWA PO PROSTU NIE JEST GODNY GRY W LEGII. ZERO AMBICJI I ŚWIADOMOŚCI GDZIE JEST. TAKIE GADKI, ŻE RYWAL SPADŁ Z LIGI ALE MAJĄ DOBRYCH PIŁKARZY, ŻE PRZEGRALI BO CHCIELI WYGRAĆ (???) ALBO O TYM PLANIE MINIMUM 5 BRAMEK W SEZONIE (DLA NAPASTNIKA!) TO SOBIE MOŻE PUSZCZAĆ W ZAGŁĘBIU LUBIN ALBO WIŚLE PŁOCK, A NIE W LEGII WARSZAWA!!! rosołek (SPECJALNIE Z MAŁEJ BO TO MAŁY CZŁOWIEK I PSEUDO-PIŁKARZ) WON Z LEGII!!!!!!!! odpowiedz

Tommy - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl @77/82: nie podniecaj sie tak i wyłącz caps lock. W sieci znajdziesz jak mozesz to zrobic. Rosolek jest slaby na Legie albo to nie jego pozycja odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Gdybyśmy mieli w składzie napastnika a nie Rosołka to byśmy ten mecz wygrali.

4 bramki na sezon to potrafią mieć obrońcy. odpowiedz

Legion - 2 godziny temu, *.chello.pl Mam nadzieję, że z przyjściem Guala, przestaniemy być raczeni widokiem tego "defensywnego napastnika" na boisku. 39 meczów, blisko 2000 minut na boisku i 4 (!!!!) strzelone bramki. Z tego 2 na pustą bramkę. Przecież to są statystyki jak na środkowego napastnika, którym ponoć jest, absolutnie hańbiące. odpowiedz

Dany - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Nie chciało się co??? odpowiedz

