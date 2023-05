Oceny legionistów za mecz z Lechią

Słabe i bardzo słabe oceny wystawiliście piłkarzom Legii za sobotni mecz z Lechią Gdańsk. Najwyższą uzyskał Rafał Augustyniak - 3,3 w skali 1-6. Najniższa trafiła do Kacpra Tobiasza - 1,8. W sumie oceniało 686 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,6.

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 1 godzinę temu, *.19.184 Widać mała znajomość piłki występuje wśród czytelników tegoż portalu, przy bramce nie zawinił Tobiasz tylko obrońcy. Więc nie wiem skąd taka niska nota dla niego. odpowiedz

bronek49 - 49 minut temu, *.chello.pl @WiernyKibicZwycięskichDrużyn. : to nie obrońcy zawinili przy straconej bramce tylko ewidentnie zawinił Tobiasz który poczuł sie za

pewnie bo w każdym meczu on niepotrzebnie tak wysoko wychodził Rose stracił piłkie na połowie rywala taka sytuacja jeszcze nie jest niebezpieczna bo jest bramkarz ktory jak by stal tam gdzie powinien to bramka by nie padła odpowiedz

Darek - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Muszę przyznać, że Augustyniak trzyma poziom. Jeden z lepszych w zespole. Dobry transfer.

Trzeba pozyskać kogoś za Baku i Picha a skrzydła będą mocniejsze. Za Rosołka będzie Gual także panie Maćku już sobie tyle nie pograsz. Jeszcze z dwóch dobrych obrońców i będzie dobrze.

Oby tylko drużyna nie spuchła grą co trzy dni. odpowiedz

