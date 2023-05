Kursy na mecz

Dobić spadkowicza

Czwartek, 18 maja 2023 r. 10:45 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

W sobotę Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Lechią Gdańsk, dla której będzie to pożegnalny mecz w Ekstraklasie przed własną publicznością. "Wojskowi" mogą być już niemal pewni, że nie stracą drugiej lokaty w tabeli, szczególnie po ostatnim okazałym zwycięstwie z Jagiellonią. Czy podopieczni Kosty Runjaicia dobiją pogrążonych w chaosie gdańszczan? Kurs na wygraną Legii wynosi ok. 1,9, a na wygraną Lechii nieco ponad 4.



KURSY NA LECHIA - LEGIA

FORTUNA: 1 4.15 X 3.8 2 1.86



Pełna oferta zakładów na mecz Lechia - Legia



Wyniki ostatnich meczów Legii z Lechią:

08.11.2022 - Lechia 2-2 (pd.k. 2-4) Legia (PP)

04.11.2022 - Legia 2-1 Lechia

02.04.2022 - Legia 2-1 Lechia

03.10.2021 - Lechia 3-1 Legia

25.04.2021 - Lechia 0-1 Legia

05.12.2020 - Legia 2-0 Lechia

15.07.2020 - Lechia 0-0 Legia



PROMOCJA FORTUNY: 3x zakład bez ryzyka na start!

Na początek gry w Fortunie otrzymujesz trzy zakłady bez ryzyka. Jeżeli przegrasz Twój wkład zostanie zwrócony, maksymalnie do 600 zł na konto gracza. Możesz dodać na swoje 3 kupony jakiekolwiek rozgrywki sportowe i obstawić za dowolna kwotę, a jeśli tym razem typerskie przeczucie Cię zawiedzie otrzymasz zwrot postawionej kwoty, który możesz wykorzystać na grę.



Jak to działa?

1. W momencie rejestracji otrzymasz pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, który musisz postawić w ciągu 72h od rejestracji. Porażka = zwrot postawionej kwoty na konto gracza.

2. Po 3 dniach od rejestracji otrzymasz drugi zakład bez ryzyka, tym razem do 200 zł, który musisz postawić w ciągu 72h od jego otrzymania. Porażka = zwrot postawionej kwoty na konto gracza.

3. Po 6 dniach od rejestracji otrzymasz ostatni zakład bez ryzyka do 300 zł, który musisz postawić w ciągu 72h od jego otrzymania. Porażka = zwrot postawionej kwoty na konto gracza.



Wygrywa – na koncie gracza ląduje wygrana, której wysokość znajdzie na kuponie.

Przegrywa – postawione 100/200/300 zł wraca na jego konto.



Dodatkowo, za samą pełną rejestrację automatycznie otrzymujesz 20 zł na grę, w postaci 2800 punktów punktów lojalnościowych. Spróbuj swoich sił i zagraj. Wygrana z kuponu zagranego za punkty FKP wypłacana jest w gotówce na konto. Nie musisz wielokrotnie obracać kwotą bonusu.



Skorzystaj z bonusu na start



Betbuilder w Fortunie



Betbuilder jest czymś w rodzaju konstruktora zakładów bukmacherskich, który pozwala tworzyć własne spersonalizowane zakłady w ramach jednego wydarzenia sportowego. Po dodaniu kilku zakładów z jednego meczu bukmacher automatycznie przelicza kurs całkowity zbudowanego zakładu. W skrócie, tworzysz jeden zakład z wieloma zdarzeniami w ramach jednego spotkania/meczu.



Do swojego zakładu możesz dodać kilkanaście różnych selekcji z oferowanych rynków. Trzeba jednak pamiętać o tym, iż nie mogą się one bezpośrednio wykluczać. Mogą być to:

zwycięzca meczu

obie drużyny strzelą

suma goli, rzutów rożnych, kartek

dokładny wynik meczu

wynik do przerwy

podwójna szansa

wynik do przerwy/wynik końcowy

kto zdobędzie bramkę

kto dostanie kartkę



Taka opcja dostępna jest na niedzielny mecz Lechia - Legia.