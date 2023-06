Komentarze (5)

borLegia - 37 minut temu, *.centertel.pl No nieźle, Raków będzie tuż po albo tuż przed wyjazdem do jakiegoś (oby) Azerbejdżanu odpowiedz

Ministra - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mecz o superpuchar na takim stadionie to jakiś żart. odpowiedz

Jo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ministra: zasadą superpucharu jest gra na stadionie mistrza kraju, stadion nie ma tutaj nic do rzeczy. My też kiedyś mieliśmy dziadowski stadion

odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Jo: nie aż TAK dziadowski… Dziwi to, że miasta, miasteczka i nawet wsie budują u siebie fajne obiekty a w Częstochowie nie jest to możliwe… odpowiedz

L - 18 minut temu, *.play-internet.pl @Jo: zapomniales dodac ze wtedy wszyscy mieli dziadowski stadion. Teraz mamy nowe ladne stadiony a gramy na stadionie 5k tylko dlatetgo bo nierobom z pzpnu nie chce sie organizowac SPP na neutralnym terenie. Zaorac ten SPP skoro mistrz ma sobie grac u siebie bo tak wygodniej. Ustalmy jeszcze ze jak bedzie remis to mistrz zabiera superpuchar. odpowiedz

