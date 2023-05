Trening Legii otwarty dla posiadaczy karnetów

Czwartek, 18 maja 2023 r. 20:04 źródło: Legia Warszawa

W czwartek, 25 maja, o godzinie 17:00 na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 odbędzie się trening pierwszej drużyny przed ostatnim ligowym spotkaniem ze Śląskiem Wrocław, który będą mogli obserwować posiadacze karnetów na mecze Legii Warszawa. Zajęcia będzie można obserwować z trybuny Wschodniej. Po ich zakończeniu piłkarze będą do dyspozycji kibiców w namiocie przy trybunie. Będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, zdobyć autograf, a także zamienić z legionistami kilka słów.











Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest odbiór darmowego biletu do poniedziałku, 22 maja 2023, do godz. 21:00. Wejście na stadion będzie odbywało się przez bramki na trybunie Wschodniej.



Instrukcja:

- Zaloguj się za pomocą Konta Kibica do systemu na stronie bilety.legia.com

- Przejdź do wydarzenia Spotkanie połączone z otwartym treningiem dla karnetowiczów klikając przycisk "Kup Bilet"

- Wybierz jedno z dostępnych miejsc na trybunie Wschodniej

- Przejdź do koszyka oraz spersonalizuj bilety wszystkim uczestnikom

- Zakończ transakcję klikając przycisk „Podsumowanie”



Dodatkowo będzie można skorzystać z parkingu Legii w cenie 10 zł.