Legia dla niesłyszących: Projekt, który znosi bariery i przybliża Legię osobom g/Głuchym

Piątek, 19 maja 2023 r. 11:38 Małgorzata Chłopaś

Legia Warszawa jest największym klubem w Polsce, a jej kibice to silna społeczność połączona miłością do czerwono-biało-zielonych barw. Legię wspiera wielu kibiców z niepełnosprawnościami, a reprezentujące ich Stowarzyszenie „Niepełnosprawni Fanatycy” na stałe wpisało się w krajobraz stadionu przy Łazienkowskiej. Dziś przedstawiamy narzędzie komunikacji, dzięki któremu możemy przybliżyć mecze Legii osobom g/Głuchym.











O projekcie „Legia dla niesłyszących”



W ramach projektu „Legia dla niesłyszących” powstały dwa filmiki przetłumaczone na polski język migowy. Pierwszy pozwala zapoznać się osobom g/Głuchym z programem „Legia bez barier”, który umożliwia osobom z niepełnosprawnościami oglądanie meczów na preferencyjnych warunkach. Drugi przedstawia działania Stowarzyszenia „Niepełnosprawni Fanatycy”, które może rozwijać się m.in. dzięki współpracy z Fundacją Legii.



- Cieszę się, że możemy pokazać Legię jako klub dostępny dla wszystkich, którzy chcą dołączyć do naszej społeczności. Świadomie mówię „możemy”, bo filmy, które stanowią jeden z elementów mojego projektu, zrealizowałam dzięki fantastycznemu podejściu do tematu całego środowiska zgromadzonego wokół Legii. Nikt nie odmówił pomocy, za co serdecznie dziękuję – mówi Małgorzata Chłopaś vel „turi”, autorka projektu.



Osoby g/Głuche należą do najbardziej wykluczonych grup społecznych. Dotyczy to zwłaszcza osób, które posługują się wyłącznie lub przede wszystkim językiem migowym.



- Istnieje błędne przekonanie, że problemy osób niesłyszących rozwiązują napisy na materiałach audiowizualnych. Tak jednak nie jest. Głusi porozumiewają się najczęściej za pomocą języka migowego, który ma zupełnie inną gramatykę niż język polski i jest językiem wizualno-przestrzennym. Osoby niesłyszące często nie są w stanie przeczytać długich bloków tekstu czy skomplikowanych sformułowań. Opracowane filmiki to pierwszy krok do zniesienia barier komunikacyjnych dzielących g/Głuchych od oferty Legii – wskazuje autorka.



- W trakcie realizacji projektu, wraz z przedstawicielami „Niepełnosprawnych Fanatyków” i trenerem Jackiem Magierą, odwiedziliśmy uczniów z Instytutu Głuchoniemych, opowiadając im o Legii i możliwości aktywizacji społecznej poprzez sport. Młodzież z IG zjawiła się na trybunach stadionu Legii podczas spotkania z Wisłą Płock i wyszła bardzo zadowolona, pytając o możliwość uczestniczenia w kolejnych meczach. Chciałabym, aby dzięki opublikowanym filmom, każda osoba niesłysząca mogła przebrnąć przez proces związany z pozyskaniem biletu na Legię, a może również zapoznała się z ofertą „Niepełnosprawnych Fanatyków” – dodaje „turi”.



Podziękowania kieruję do całego środowiska Legii, pomogli mi zwłaszcza:

Łukasz „Juras” Jurkowski, Jacek Magiera, Jakub Goliński, Marcin Banasiak, Wojtek Dobrzyński (Legionisci.com), Marcin Szymczyk (Legia.Net), Jacek Prondzynski, Bartek Pawlisiak (prezes Stowarzyszenia „Niepełnosprawni Fanatycy”), Kamil Dudek (Fundacja Legii), Witek Serwacki i Piotrek Chojnacki (SKN), Marcin Gacoń (Legia Warszawa sekcja koszykówki), Anna Momot (Punkt Obsługi Kibica Legia Warszawa), Sylwia Budukiewicz (Instytut Głuchoniemych), Aleksandra Bednarek (tłumaczka PJM), Natalia Perlińska, Jurek Olszewski



Filmy są częścią pracy dyplomowej realizowanej w ramach projektów społecznych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.