Zapowiedź meczu

Ostatni wyjazd do Gdańska

Sobota, 20 maja 2023 r. 07:00 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia Warszawa zagra ostatni wyjazdowy mecz w tym sezonie. Gracze Kosty Runjaicia zmierzą się tego dnia z Lechią Gdańsk, która spadła już z Ekstraklasy. Lechiści będą chcieli tego dnia przed swoimi kibicami godnie pożegnać się z ligą, jednak w najbliższym starciu na pewno nie są faworytami.