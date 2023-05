Paczuski - od Młodych Wilków do KSW

Sobota, 20 maja 2023 r. 13:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Radosław Paczuski to jeden z zawodników, który 3 czerwca wystąpi na gali KSW na stadionie Narodowym w wadze średniej. 31-letni zawodnik trenuje wspólnie z Arkiem Wrzoskiem w Uniq Fight Club, a jak przypomniał Kanał Sportowy w obszernym materiale video, przed laty miał okazję grać w młodzieżowych drużynach piłkarskiej Legii.



- Przygodę ze sportem zacząłem w wieku sześciu lat, kiedy zapisałem się do PKS-u Radość i grałem tam do jedenastego roku życia, kiedy mieliśmy pamiętny mecz z Legią. Wygraliśmy 3:2. Po tym meczu trener Piotr Strejlau uparł się, że koniecznie chce mieć mnie w swojej drużynie. Po rozmowie z moim tatą, który nie miałby czasu wozić mnie na treningi na Łazienkowską, postanowił, że będzie za każdym razem zabierał mnie z domu na Łazienkowską i później odwoził do domu. Widać, że bardzo mu zależało, żebym był w tej drużynie. Przez pierwsze sezony strzelałem nawet po 50 bramek, byłem napastnikiem. Kochałem ten sport i dobrze czułem się w tej dyscyplinie, ale po drodze zacząłem więcej interesować się sportami walki - opowiadał Radek w programie "Konfrontacja #2" w Kanale Sportowym.







Paczuski, urodzony w 1993 roku, ze swoim rocznikiem zdobył mistrzostwo Mazowsza w barwach Legii. Po pewnym czasie został przesunięty z ataku do defensywy.



- W wieku 15-16 lat zapisałem się na boks. Już wtedy wiedziałem, że sporty walki dają mi dużo więcej radości niż piłka nożna. Przez rok łączyłem oba sporty, ale po tym czasie postanowiłem, że trzeba pójść w jedną stronę - mówi w programie Paczuski.







W sportach walki Paczuski miał okazję również reprezentować barwy naszego klubu. Od 2013 roku startował w barwach kick-bokserskiej Legii (trenując w Garudzie), zdobywając m.in. brąz na mistrzostwach Polski w low kick, w kat. -81kg. W kick-boxingu stoczył ponad 100 walk amatorskich i 23 zawodowe. Od 2022 roku związany jest kontraktem z KSW. Do tej pory stoczył trzy walki, wygrywając dwie pierwsze, w trzeciej z Tomaszem Romanowskim przegrał niejednogłośną decyzją sędziów. Paczuskiego zobaczymy w klatce podczas XTB KSW Colosseum 2 na stadionie Narodowym, gdzie zmierzy się z Michałem Materlą.









fot. Raffi i Bodziach