Koszykówka

Zapowiedź 2. meczu play-off ze Śląskiem

Niedziela, 21 maja 2023 r. 08:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Przed nami drugie spotkanie w rywalizacji o miejsce w finale play-off sezonu 2022/23. W niedzielę w hali Stulecia ponownie zmierzą się ze sobą Śląsk i Legia, i każda z drużyn będzie chciała powalczyć o jak najlepszy bilans przed przeniesieniem rywalizacji do stolicy.



W lepszych nastrojach do meczu przystępować będą wrocławianie, którzy wygrali w piątkowym spotkaniu otwierającym serię. WKS przeważał przez większość gry (27:13 min.), ale w drugiej połowie legioniści zdołali parę razy wyjść na prowadzenie (łącznie przez blisko 8,5 min.). Losy pierwszego spotkania ważyły się do ostatnich sekund, ale dwa faule niesportowe odgwizdane Aricowi Holmanowi, uraz Travisa Lesliego i faul w ataku Darka Wyki - to wszystko w połączeniu z niecelnym szalonym rzutem Vilanesa za 3, sprawiło, że po pierwszym meczu serii do trzech wygranych, to Śląsk prowadzi 1:0. Spotkanie pokazało, że żadna z drużyn tanio nie sprzeda skóry i walczyć będzie piekielnie mocno, bez żadnych kalkulacji, o każdą piłkę.







Legia w piątkowe spotkanie weszła słabo - bez odpowiedniej agresji i koncentracji. To pozwoliło wrocławianom wypracować nawet 11 punktów przewagi. Zdecydowanie sobą nie był lider naszego zespołu - Kyle Vinales, który w ciągu blisko 30 minut, trafił tylko 2/10 z gry. Zaliczył co prawda 9 asyst, ale byl to pierwszy jego mecz w naszych barwach, skończony bez dwucyfrowej zdobyczy punktowej (zdobył 6 pkt.). Z nim na parkiecie legioniści mieli bilans -11. Legia najlepiej spisywała się, kiedy na parkiecie przebywali Holman (+5) oraz Groselle (+11), pomimo że nasz środkowy trafił tylko 3/8 z gry. Holman z kolei do 16 zdobytych punktów (7/13 z gry) dołożył 7 zbiórek oraz 6 (!) bloków. Był prawdziwym postrachem dla rywali w naszej strefie podkoszowej. Parę razy brakowało jednak koncentracji pozostałych graczy, bowiem po blokach Arica, gracze WKS-u potrafili łapać piłki i zdobywać łatwe punkty, z wybronionych - wydawałoby się - akcji.







Bardzo aktywny był Travis Leslie, który często brał grę na siebie - trafił 10/20 z gry i zaliczył double-double, notując 10 zbiórek. Parę z nich zaliczył przy okazji własnych niecelnych rzutów spod kosza. O ile Legia bardzo dobrze radziła sobie na atakowanej tablicy, notując aż 22 zbiórki w ataku (tylko o dwie mniej niż w obronie!), to legioniści na zdecydowanie zbyt wiele pozwalali rywalom w "pomalowanym". Śląsk właśnie stąd zdobył 44 punkty - blisko 60 procent całej swojej zdobyczy. Chociaż liczba strat naszej drużyny nie była porażająca (12), to jednak gospodarze błędy popełniali zdecydowanie rzadziej - to również ma wpływ na końcowy wynik.



Bardzo dobry mecz po stronie Śląska rozegrał Jeremiah Martin - łatwo wymuszał przewinienia, rozdawał asysty, mocno bronił, a jednocześnie nie forsował rzutów za 3 (nie oddał ani jednego), które nie są jego mocną stroną. Oprócz dobrego występu Aleksandra Dziewy - i to pomimo gry z czterema faulami na koncie w drugiej połowie, niesamowite spotkanie rozegrał (24 min.) Ivan Ramljak, zdobywca 11 punktów (5/7 z gry), z którym na boisku, Śląsk miał najlepszy bilans (+16). W piątek zdecydowanie mniej minut otrzymali Jakub Karolak oraz Vasa Pusica. Z kolei powyżej swojej średniej zagrał białoruski środkowy, Artsiom Parakhouski, który parę razy zbyt łatwo ograł Groselle'a oraz Kulkę.



Chociaż pomiędzy meczem pierwszym i drugim czasu jest niewiele, na pewno obaj szkoleniowcy będą chcieli wprowadzić pewne modyfikacje. Możemy być pewni, że Kyle Vinales przystąpi do meczu podwójnie zmotywowany, po zdecydowanie słabszym występie w piątek. Mamy nadzieję, że tak jak przed rokiem w serii finałowej, po porażce w pierwszym spotkaniu, Legia zwycięży na wyjeździe w meczu drugim.



Mecz numer dwa rozegrany zostanie w niedzielę, 21 maja o godzinie 17:30 we wrocławskiej hali Stulecia. Wejściówki cały czas są w sprzedaży - w piątek na trybunach obecnych było około 4100 widzów w hali mogącej pomieścić blisko 5,3 tys. fanów. Bezpośrednią transmisję pokaże Polsat Sport Extra.



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 23-8

Liczba wygranych/porażek u siebie: 11-5

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,7 / 78,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,7%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,1%



Skład: Jeremiah Martin, Łukasz Kolenda (rozgrywający), Justin Bibbs, Daniel Gołębiowski, Vasa Pusica, Aleksander Wiśniewski Kuba Piśla (rzucający), Jakub Karolak, Donovan Mitchell, Jakub Nizioł, Ivan Ramljak, Michał Mindowicz, Mikołaj Adamczak (skrzydłowi), Aleksander Dziewa, Artsiom Parakhouski, Szymon Tomczak, Maciej Bender (środkowi)

trener: Ertugrul Erdogan, as. Andrzej Adamek, Maciej Maciejewski, Adrian Mroczek-Truskowski, Maksym Papacz.



Przewidywana wyjściowa piątka: Jeremiah Martin, Daniel Gołębiowski, Jakub Nizioł, Ivan Ramljak, Aleksander Dziewa.



Najwięcej punktów: Jeremiah Martin 521 (śr. 18,6), Aleksander Dziewa 450 (13,6), Łukasz Kolenda 411 (12,1), Jakub Nizioł 360 (10,9).



Ostatnie wyniki: Spójnia (d, 99:66), Legia (w, 63:76), Anwil (w, 73:75), King (w, 78:103), Czarni (w, 75:77), Twarde Pierniki (d, 79:74), MKS (w, 96:103), Start (d, 91:84), Astoria (w, 99:111), GTK (w, 71:91), Trefl (w, 74:88), Arka (d, 87:80), Stal (d, 83:68), Zastal (d, 85:78), Sokół (w, 92:85), Spójnia (w, 81:79), Legia (d, 83:77), Anwil (d, 82:91), King (d, 66:78), Czarni (d, 74:86), Twarde Pierniki (w, 74:83), Start (w, 70:100), Astoria (d, 101:90), GTK (d, 84:73), Trefl (d, 71:67), Arka (w, 87:70), MKS (d, 80:88), Stal (w, 68:75), Zastal (w, 67:85), Sokół (d, 75:76), Trefl (d, 80:73), Trefl (d, 87:95), Trefl (w, 80:88), Trefl (w, 75:84), Legia (d, 83:77).

EuroCup: Gran Canaria (w, 92:81), Buducnost Podgorica (d, 58:98), Towers Hamburg (w, 87:83), Turk Telekom Ankara (d, 71:75), Promitheas Patras (d, 76:78), London Lions (w, 97:80), Paris Basketball (d, 69:77), Hapoel Tel Awiw (w, 103:73), Dolomiti Trento (d, 80:57), Gran Canaria (d, 79:91), Buducnost Podgorica (w, 82:71), Hamburg Towers (d, 64:100), Turk Telekom Ankara (w, 76:73), Promitheas Patras (w, 90:66), London Lions (d, 76:83), Paris Basketball (w, 89:85), Hapoel Tel Aviv (d, 76:87), Dolomiti Trento (w, 72:61).



Ostatnie mecze obu drużyn:

19.05.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa

21.01.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa

29.09.2022 Legia Warszawa 63:76 Śląsk Wrocław

27.05.2022 Śląsk Wrocław 90:77 Legia Warszawa (play-off)

24.05.2022 Legia Warszawa 63:66 Śląsk Wrocław (play-off)

22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (play-off)

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (EBL)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (EBL)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (EBL)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 24-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 12-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,7 / 80,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,4%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Travis Leslie, Janis Berzins, Aric Holman, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 358 (śr. 19,9), Billy Garrett 300 (15,8), Travis Leslie 455 (15,2), Aric Holman 224 (14,9), Geoffrey Groselle 297 (9,9).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80), Arka Gdynia (d, 90:61), Stal Ostrów (w, 90:87), Zastal Zielona Góra (d, 87:81), Spójnia Stargard (d, 84:77), Spójnia Stargard (d, 91:78), Spójnia Stargard (w, 82:93), Śląsk Wrocław (w, 83:77).



Termin meczu: niedziela, 21 maja 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Wrocław, ul. Wystawowa 1 (hala Stulecia)

Pojemność hali: 5242 miejsca

Ceny biletów: 35, 40, 45, 50, 60 (ulgowe) oraz 45, 50, 55, 60, 70, 200 i 300 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra