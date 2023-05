W Gdańsku bez Ribeiro, Kapustki i Pekharta

W sobotnim meczu Legii Warszawa trener Kosta Runjaiać nie będzie mógł skorzystać z Yuriego Ribeiro , Bartosza Kapustki i Tomasa Pekharta . Nie zagra również pauzujący za żółte kartki Artur Jędrzejczyk oraz zawieszony Filim Mladenović . Ribeiro nie doszedł do siebie jeszcze po zabiegu stomatologicznym. Szkoleniowiec stołecznego zespołu nie podał natomiast przyczyn absencji Kapustki i Pekharta.

ZIBI - 47 minut temu, *.t-mobile.pl Bartek ładnie na mieście potańczył to na mecz siły zabrakło :) odpowiedz

Ja - 52 minuty temu, *.play-internet.pl Kapi to akurat jasne, nie chcą ryzykować z serduchem. Tomi pewnie też jakiś drobny uraz. Rose z Nawrockim i Augustyniakiem na stoperze, za Kapustkę Slisz ustawiony wyżej i Celhaka z tyłu, za Pekharta dałbym bardziej szansę Kramerowi. Carlitosa zapraszamy do pakowania maneli. odpowiedz

Wycior - 47 minut temu, *.vectranet.pl @Ja: w pełni popieram. Tylko za Mladena mógłby już odpuścić sobie Baku. Niech wystawi tam nawet bramkarza - gorzej nie wypadnie a podszkoli grę nogami. odpowiedz

L - 18 minut temu, *.aster.pl @Wycior: sami trenerzy tutaj. Juz Kramer jest bogiem, a niedawno jeszcze byl beznadziejny. Eksperciki :d odpowiedz

