Oprawa legionistów w Gdańsku [VIDEO]

Sobota, 20 maja 2023 r. 23:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na początku meczu Lechia - Legia kibice ze stolicy, którzy w ok. 1500 osób przyjechali do Gdańska, zaprezentowali oprawę skierowaną do spadającej Lechii. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.