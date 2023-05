Sytuacja Legii w Pro Junior System

Środa, 24 maja 2023 r. 09:28 Mishka, źródło: Legionisci.com

Sezon 2022/23 dobiega końca. Wiadomo, że niezależnie od wyniku meczu ze Śląskiem Wrocław, Legia zajmie 2. miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce ma jednak jeszcze o co walczyć. W programie Pro Junior System stołeczny zespół zajmuje obecnie niskie, 6. miejsce, z dorobkiem 4680 punktów. Wszystkie zarobił Kacper Tobiasz. Do klasyfikacji nie są wliczane punkty Igora Strzałka, ponieważ do tej pory nie rozegrał on minimalnej wymaganej liczby, 270 minut. Z obecnej kadry tylko tych dwóch zawodników spełnia kryteria wiekowe pozwalające na udział w programie - w tym sezonie klasyfikowani są piłkarze z polskim obywatelstwem urodzeni w roczniku 2002 lub później.









Jeśli w spotkaniu ze Śląskiem Strzałek zagra minimum 59 minut, Legia dopisze do swojego konta 422 już zdobyte punkty w 33 kolejkach plus te za mecz ostatniej kolejki, czyli co najmniej 59x2 za sam występ Strzałka. Legioniści mogą się więc przesunąć w klasyfikacji o jedno, a nawet o więcej pozycji. Nie wszystko jednak zależy od nich, ponieważ plasujące się wyżej w klasyfikacji kluby również mogą jeszcze zdobyć punkty.



W ubiegłym roku Legia Warszawa wygrała klasyfikację, z dorobkiem 8263 pkt. Za nią uplasowały się Wisła Kraków - 7545 pkt. i Jagiellonia Białystok - 6852 pkt. Wówczas jednak punktowało aż 4 piłkarzy - Cezary Miszta, Maciej Rosołek, Maik Nawrocki i Kacper Skibicki.



W obecnej edycji programu za zwycięstwo PZPN przewidział nagrodę w wysokości 3 250 000 zł. Gdyby Legia zakończyła rywalizację na 6. miejscu, otrzyma 500 000 zł.



Nagrody:

1. miejsce - 3 250 000 zł

2. miejsce - 2 250 000 zł

3. miejsce - 1 750 000 zł

4. miejsce - 1 250 000 zł

5. miejsce - 750 000 zł

6. miejsce - 500 000 zł

7. miejsce - 250 000 zł