Wypożyczeni: Asysta Mustafajewa

Poniedziałek, 22 maja 2023 r. 08:00 Fumen, źródło: Legionisci.com

Sędziowie nie szczędzili żółtych kartek dla wypożyczonych legionistów. W ten sposób zostali ukarani Bartłomiej Ciepiela, Maciej Kikolski oraz Ramil Mustafajew. Ostatni z wymienionych miał udział przy bramce dającej prowadzenie w potyczce z GKS Katowice. Po jednej bramce puścili Maciej Kikolski oraz Gabriel Kobylak, ale ich drużyny cieszyły się z wygranej.



Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu z Zagłębiem Lubin. Ukarany żółtą kartką.

Jakub Czajkowski (Wisła Puławy) - 90 minut w wygranym 4-0 meczu ze Śląskiem II Wrocław

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Legią Warszawa

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Siarką Tarnobrzeg. Ukarany żółtą kartką.

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 3-1 meczu z Widzewem Łódź

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - do 63. minuty w wygranym 2-1 meczu z Udinese Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - do 81. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z GKS Katowice. Zaliczył asystę przy bramce Damiana Michalika dającej prowadzenie. Dodatkowo został ukarany żółtą kartką.

Nikodem Niski (Resovia Rzeszów) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z ŁKS Łódź

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - od 75. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z Zagłębiem Sosnowiec

Kacper Skibicki (GKS Tychy) - od 79. minuty w przegranym 1-2 meczu z Puszczą Niepołomice