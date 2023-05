Fatalna końcówka ligi w wykonaniu Legii. Oceń sezon [SONDA]

Poniedziałek, 22 maja 2023 r. 09:37 Woytek, źródło: Legionisci.com

Zaledwie 8 punktów w 7 ostatnich ligowych meczach - tak prezentuje się bilans Legii Warszawa. Od początku kwietnia, tuż po świetnym spotkaniu z Rakowem Częstochowa (3-1), drużyna Kosty Runjaicia mocno spuściła z tonu. Po tamtym meczu średnia punktów wynosiła 2,12, a od tego momentu do dziś jedynie 1,14. Można śmiało założyć, że gdyby na początku maja Legia nie zdobyła Pucharu Polski, to nastroje kibiców byłyby znacznie gorsze, bo jak powszechnie wiadomo wicemistrzostwa Polski przy Łazienkowskiej nie zwykło się świętować.









Dlaczego jesteśmy świadkami takiego zjazdu formy? Czy to kwestia tego, że w pewnym momencie Raków wydawał się nie do doścignięcia i spadła motywacja? Czy może w zespole uwydatnił się brak szerokiej ławki na odpowiednim poziomie? Na te i podobne pytania odpowiedzi muszą poszukać osoby z klubu decydujące o kształcie zespołu.



Jaki był ten sezon?

Do sezonu 2022/23 przystępowaliśmy z fatalnymi wspomnieniami z poprzednich rozgrywek, kiedy to Legia broniła się przed spadkiem, a ostatecznie zajęła 10. miejsce w tabeli. Wówczas za sezon wystawiliście drużynie dwóję.



Latem wśród wielu kibiców nie było zbyt wielkich oczekiwań względem nowego sezonu. Przed startem rozgrywek zadaliśmy Wam pytanie, które miejsce "Wojskowi" zajmą na koniec sezonu. 49% odpowiedziało, że pierwsze, ale równocześnie 45% spodziewało się niższego niż drugie.





WYNIKI SONDY Które miejsce zajmie Legia w Ekstraklasie w seoznie 2022/23? 1.

49% (3584) 5.-9.

17% (1229) 3.

15% (1048) 4.

7% (501) 2.

6% (426) 16.-18.

3% (187) 10.-15.

3% (185) SUMA GŁOSÓW: 7160

START: 14.07.2022 / KONIEC: 25.07.2022





W związku z tym, że dla Legii wszystkie rozstrzygnięcia w kończących się rozgrywkach już zapadły, zapraszamy do dyskusji i oceny ostatnich 12 miesięcy.





