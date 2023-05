Koszykówka

Zapowiedź 3. meczu play-off ze Śląskiem

Środa, 24 maja 2023 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po dwóch meczach półfinałowej serii, bliżej gry w wielkim finale jest Śląsk. Legia jednak zamierza walczyć do końca, i szczerze wierzymy, że czwartkowy mecz na Bemowie będzie przełomowy.



Wrocławianie wykorzystali przewagę parkietu i zwyciężyli oba spotkania w hali Stulecia. By awansować do finału potrzebne są trzy wygrane. Legia nie ma więc już miejsca na pomyłkę. Co zrobić, by pokonać wrocławian? Na pewno potrzebna będzie większa koncentracja, która sprawi, że ograniczymy niewymuszone straty. To one bowiem pozwoliły WKS-owi wypracować 16-punktową przewagę w pierwszych minutach ostatniego meczu. W porównaniu do meczu numer dwa, trzeba również poprawić skuteczność. Tak słabego występu pod względem ofensywnym, legioniści nie zanotowali od ponad dwóch lat. Mniej punktów (56) "Zieloni Kanonierzy" zdobyli w spotkaniu Pucharu Polski z Treflem Sopot z 12 lutego 2021 roku.



Chociaż pięciomeczowe serie Legii w play-off w ostatnich latach nie kończyły się po naszej myśli (choćby ze Stalą Ostrów w sezonie 2014/15, czy Miastem Szkła Krosno rok później), to za kadencji Wojciecha Kamińskiego udało się przerwać kilka niekorzystnych serii (wygrane we Włocławku, Wrocławiu i Zielonej Górze). Przy stanie 0:2, Legia wygrała dwa mecze na własnym parkiecie z Arką i doprowadziła do piątego meczu na wyjeździe (w sezonie 2018/19). I choć eksperci wskazują na komplet porażek Legii w bezpośrednich meczach z zespołami z TOP4 w obecnym sezonie, czy cztery przegrane ze Śląskiem, to mamy nadzieję, że za kilka tygodni ci sami eksperci będą zachwycać się niesamowitym powrotem Legii w serii półfinałowej. Wszak do ćwierćfinałów ze Spójnią przystępowaliśmy również po dwóch porażkach z ekipą ze Stargardu, a awans do półfinału wywalczyliśmy w świetnym stylu.







Legia jest niepokonana na własnym parkiecie od 3,5 miesiąca - legioniści zaliczyli siedem kolejnych wygranych w hali na Bemowie i wierzymy, że seria ta trwać będzie do końca obecnego sezonu. Licznie zgromadzona publiczność na pewno będzie wsparciem dla graczy spod znaku czarnej eLki, a i doskonale znane kosze i obręcze powinny pomóc. Legioniści od kilkunastu tygodni prezentują wysoką formę i tak naprawdę w tym czasie przytrafił im się jeden wyraźnie słabszy występ - właśnie w drugim półfinale ze Śląskiem. W pierwszym meczu obu drużyn w hali Stulecia do końcowego sukcesu zabrakło niewiele.



Faktem jest, że Śląsk prezentował się w dwóch ostatnich meczach zdecydowanie lepiej aniżeli w serii z Treflem w ćwierćfinale. Gracze z Wrocławia mocno bronili, w meczu numer dwa świetnie zagrali na tablicach (co było ich mankamentem w spotkaniu pierwszym) i ograniczyli poczynania Kyle'a Vinalesa. Trzeba przyznać, że Jeremiah Martin zaliczył dwa bardzo dobre występy, w których bronił na całym boisku, a w ataku dobrze rozdzielał piłki kolegom z drużyny, sam również wymuszał przewinienia. Rozgrywający Legii na pewno będzie chciał zrewanżować się za słabsze występy, a przede wszystkim poprowadzić naszą drużynę do wygranej. Do tego potrzebne będzie pełne zaangażowanie wszystkich graczy - w ostatnim meczu wyraźnie zabrakło punktów Travisa Lesliego i Billiego Garretta, którzy zagrali znacznie krócej. Najlepszy w naszym zespole był Aric Holman, zdobywca 26 punktów, który oprócz skuteczności w ataku (9/14 z gry), jest jednym z najlepszych obrońców Legii. Pozostali gracze muszą jednak pamiętać o walce o każdą piłkę do samego końca, bowiem w obu meczach we Wrocławiu, zbyt często zdarzało się, że zatrzymana blokiem (Holmana, bądź Groselle'a) akcja Śląska, ostatecznie kończyła się punktami naszych rywali.



Czwartkowy mecz obejrzy komplet widzów w hali OSiR Bemowo. W sprzedaży nie ma już żadnych biletów, więc fanów, którzy nie zdążyli z zakupem, zapraszamy do śledzenia meczu w Polsacie Sport Extra, który przeprowadzi bezpośrednią transmisję. Początek meczu o godzinie 20:00. W przerwie na kibiców czekać będzie Koszykarska Kumulacja LOTTO - konkurs rzutów z połowy boiska, w którym do wygrania będą 2 tysiące złotych. W przypadku wygranej Legii, mecz numer cztery rozegrany zostanie w sobotę, 27 maja o 20:00 również w hali OSiR Bemowo. Sprzedaż biletów rozpocznie się jeszcze w czwartkowy wieczór, a pierwszeństwo zakupu wejściówek będą mieli nasi karneciarze.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 24-17

Liczba wygranych/porażek u siebie: 12-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,9 / 80,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 53,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,6%



Skład: Kyle Vinales, Łukasz Koszarek, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Travis Leslie, Billy Garrett, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Aric Holman, Dariusz Wyka (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Kyle Vinales, Travis Leslie, Janis Berzins, Aric Holman, Dariusz Wyka.



Najwięcej punktów: Kyle Vinales 367 (śr. 19,3), Aric Holman 250 (15,6), Billy Garrett 301 (15,1), Travis Leslie 457 (14,7), Geoffrey Groselle 300 (9,7).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76), Filou Oostende (w, 66:71), Start Lublin (w, 76:103), Astoria Bydgoszcz (w, 61:86), Hapoel Holon (w, 101:79), GTK Gliwice (d, 61:84), Trefl Sopot (d, 79:71), Galatasaray (d, 76:90), Arka Gdynia (w, 81:83), Stal Ostrów (d, 68:96), Zastal Zielona Góra (w, 90:106), Sokół Łańcut (d, 75:61), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Anwil Włocławek (w, 91:97), King Szczecin (d, 77:92), Start Lublin (w, 87:86), Czarni (w, 73:86), Twarde Pierniki Toruń (w, 84:88), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 101:86), Start Lublin (d, 108:90), Astoria Bydgoszcz (d, 96:88), GTK Gliwice (w, 135:136), Trefl Sopot (w, 70:80), Arka Gdynia (d, 90:61), Stal Ostrów (w, 90:87), Zastal Zielona Góra (d, 87:81), Spójnia Stargard (d, 84:77), Spójnia Stargard (d, 91:78), Spójnia Stargard (w, 82:93), Śląsk Wrocław (w, 83:77), Śląsk Wrocław (71:57).



Ostatnie mecze obu drużyn:

21.05.2023 Śląsk Wrocław 71:57 Legia Warszawa (play-off)

19.05.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (play-off)

21.01.2023 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa

29.09.2022 Legia Warszawa 63:76 Śląsk Wrocław

27.05.2022 Śląsk Wrocław 90:77 Legia Warszawa (play-off)

24.05.2022 Legia Warszawa 63:66 Śląsk Wrocław (play-off)

22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (play-off)

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (EBL)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (EBL)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (EBL)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 24-8

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 14-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,3 / 77,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,1%



Skład: Jeremiah Martin, Łukasz Kolenda (rozgrywający), Justin Bibbs, Daniel Gołębiowski, Vasa Pusica, Aleksander Wiśniewski Kuba Piśla (rzucający), Jakub Karolak, Donovan Mitchell, Jakub Nizioł, Ivan Ramljak, Michał Mindowicz, Mikołaj Adamczak (skrzydłowi), Aleksander Dziewa, Artsiom Parakhouski, Szymon Tomczak, Maciej Bender (środkowi)

trener: Ertugrul Erdogan, as. Andrzej Adamek, Maciej Maciejewski, Adrian Mroczek-Truskowski, Maksym Papacz.



Przewidywana wyjściowa piątka: Jeremiah Martin, Daniel Gołębiowski, Jakub Nizioł, Ivan Ramljak, Aleksander Dziewa.



Najwięcej punktów: Jeremiah Martin 538 (śr. 18,6), Aleksander Dziewa 459 (13,5), Łukasz Kolenda 417 (11,9), Jakub Nizioł 365 (10,7).



Ostatnie wyniki: Spójnia (d, 99:66), Legia (w, 63:76), Anwil (w, 73:75), King (w, 78:103), Czarni (w, 75:77), Twarde Pierniki (d, 79:74), MKS (w, 96:103), Start (d, 91:84), Astoria (w, 99:111), GTK (w, 71:91), Trefl (w, 74:88), Arka (d, 87:80), Stal (d, 83:68), Zastal (d, 85:78), Sokół (w, 92:85), Spójnia (w, 81:79), Legia (d, 83:77), Anwil (d, 82:91), King (d, 66:78), Czarni (d, 74:86), Twarde Pierniki (w, 74:83), Start (w, 70:100), Astoria (d, 101:90), GTK (d, 84:73), Trefl (d, 71:67), Arka (w, 87:70), MKS (d, 80:88), Stal (w, 68:75), Zastal (w, 67:85), Sokół (d, 75:76), Trefl (d, 80:73), Trefl (d, 87:95), Trefl (w, 80:88), Trefl (w, 75:84), Legia (d, 83:77), Legia (d, 71:57).

EuroCup: Gran Canaria (w, 92:81), Buducnost Podgorica (d, 58:98), Towers Hamburg (w, 87:83), Turk Telekom Ankara (d, 71:75), Promitheas Patras (d, 76:78), London Lions (w, 97:80), Paris Basketball (d, 69:77), Hapoel Tel Awiw (w, 103:73), Dolomiti Trento (d, 80:57), Gran Canaria (d, 79:91), Buducnost Podgorica (w, 82:71), Hamburg Towers (d, 64:100), Turk Telekom Ankara (w, 76:73), Promitheas Patras (w, 90:66), London Lions (d, 76:83), Paris Basketball (w, 89:85), Hapoel Tel Aviv (d, 76:87), Dolomiti Trento (w, 72:61).



Termin meczu: czwartek, 25 maja 2023 roku, g. 20:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 20, 40, 55 i 60 zł (ulgowe) oraz 30, 50, 65 i 80 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra