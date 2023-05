III liga: Legia II Warszawa 0-1 Concordia Elbląg

W meczu 30. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała w LTC z Concordią Elbląg 0-1. W wyjściowym składzie znalazło się trzech zawodników pierwszego zespołu - Lindsay Rose, Ihor Charatin i Blaz Kramer. W 64. minucie Rose został ukarany drugą żółtą kartką w tym spotkaniu, a Igor Korczakowski powtórzył jego wyczyn w 89. minucie. W najbliższą sobotę o godzinie 12:00 legioniści zmierzą się na wyjeździe z ŁKS-em II Łódź. W 10. minucie legioniści mieli dobrą sytuację po stałym fragmencie gry. Po dośrodkowaniu piłkę sięgnął głową Ihor Charatin, ale bramkarz zdołał ją złapać. W 12. minucie groźnie sprzed pola karnego uderzał Charatin. W 18. minucie po stracie w kierunku bramki popędził Blaz Kramer, odegrał do Szymona Grączewskiego, jednak ten stracił piłkę i ostatecznie nic ciekawego z tej akcji nie wyszło. 4 minut później Dawid Kiedrowicz był faulowany tuż przed linią pola karnego, ale jednocześnie niemal na linii końcowej. Waniek wrzucił piłkę, a uderzał Korczakowski, który został zablokowany, po czym niecelnie dobijał Grączewski. W 29. minucie mieliśmy bardzo dobrą sytuację zespołu gości. Z kontrą popędził Rękawek, zagrał do Kopki, ale ten uderzył w spojenie słupka z poprzeczką. W odpowiedzi sprzed pola kangoo huknął Kiedrowicz, jednak uczynił to na tyle niecelnie, że futbolówka przeleciała nad poprzeczką. Kolejne minuty nie przyniosły ciekawych sytuacji. Sędzia doliczył jedną minutę i zawodnicy udali się do szatni przy stanie 0-0. W 51. minucie Joao Augusto uderzył z półobrotu nad bramką. Kilka minut później Blaz Kramek strzelił bramkę po podaniu Rafała Maciejewskiego, jednak sędzia wskazał, że był on na spalonym. W 60. minucie Joao Augusto zdobył pięknego gola dla Concordii - Brazylijczyk zamknął podanie wślizgiem na długi słupek. 2 minuty później uderzył ponownie, tym razem z 16 metrów, ale skręcającą piłkę odbił Jakub Trojanowski. Minęły 2 minuty, a drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył Lindsay Rose. Zawodnik brutalnie faulował przeciwnika w środku boiska. W 71. minucie Trojanowski obronił stuprocentową sytuację Augusto, a po chwili Brazylijczyk uderzył ponad bramką ze stałego fragmentu. W 78. minucie goście przeprowadzili kolejną kontrę, ale Tadrowski zażegnał niebezpieczeństwo. W 86' minucie strzał oddał Dzięgielewski, ale bramkarz się wyciągnął i wybił piłkę na róg. Stały fragment nie przyniósł zmiany wyniku. Co więcej, to goście nadal przeważali. Jeszcze w 89. minucie drugą żółtą kartkę zobaczył Igor Korczakowski i legioniści musieli kończyć spotkanie w 9. Sędzia doliczył jeszcze 4 minuty. III liga: Legia II Warszawa 0-1 (0-0) Concordia Elbląg 0-1 - 60' Joao Augusto Legia II: 1. Jakub Trojanowski - 25. Miłosz Pacek (78' 15. Bartosz Brodziński), 17. Julien Tadrowski, 29. Lindsay Rose, 5. Igor Korczakowski, Ihor Charatin, 14. Mateusz Możdżeń (57' 32. Rafał Maciejewski), 8. Aleksander Waniek - 23. Szymon Grączewski, 18. Blaz Kramer (66' 7. Dawid Dzięgielewski), 9. Dawid Kiedrowicz Concordia: 1. Jakub Wąsowski, 22. Jakub Rękawek, 21. Mateusz Jońca, 5. Sebastian Weremko, 8. Radosław Bukacki, 6. Szymon Drewek, 11. Łukasz Kopka, 13. Radosław Nowicki, 7. Eryk Jarzębski, 19. Michał Góral, 9. Joao Augusto żółte kartki: Rose, Korczakowski czerwone kartki: Rose, Korczakowski (za drugą żółtą) Tabela, wyniki i terminarz III ligi

