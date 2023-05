Rezerwy

III liga: ŁKS II Łódź 2-0 Legia II Warszawa

Sobota, 27 maja 2023 r. 14:06 źródło: Legionisci.com

W meczu 31. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała na wyjeździe z liderem, ŁKS-em II Łódź 0-2. Pierwszą bramkę gospodarze zdobyli w 11. minucie po trafieniu Nascimento, a w 40. minucie bramkarza Legii pokonał Biel. Tym samym drużyna prowadzona przez Piotra Jacka straciła szanse na awans do II ligi, bo na trzy kolejki przed końcem strata do ŁKS-u wzrosła do 10 punktów.









Kolejne spotkanie rozegrają 3 czerwca o godzinie 12:00 z Unią Skierniewice.



III liga: ŁKS II Łódź 2-0 (2-0) Legia II Warszawa

1-0 - 11' Ricardo Gonçalves do Nascimento

2-0 - 40' Bartosz Biel



