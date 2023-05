34. kolejka Ekstraklasy: Spadek Wisły Płock

Komentarze (8)

Tommyblny - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A po kilku kolejkach na weszło pisali że to może być MP tego sezonu???????????? odpowiedz

axlrose - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ja żałuję Furmana, facet kocha Legię i nie zapomnę nigdy jak przypomniał jadze kto rządzi w naszej lidze.

Reszta Legijnej kolonii w Płocku to wyrobnicy, Wolski i najbardziej utytułowany Rzeźnik coś kiedyś pokazali, reszta szrot. odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 2 godziny temu, *.19.184 Gratulacje dla Wisły za spadek ich miejsce nie jest w ekstraklasie, tak nijakiego klubu chyba drugiego nie ma w kraju. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl Defensywny napastniku spuścił Wisełkę odpowiedz

Robert Szenfeld - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl i bardzo dobrze. Sagana trochę szkoda , chociaz to łodziak odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Wisła Płock! W zeszłym sezonie tak nam wieszczyliście 1 ligę a teraz sami ją zwiedzicie hahahahahaha odpowiedz

Kacperek - 11 godzin temu, *.chello.pl Czas na Pewniaczki (L)



Cracovia - Wisła Płock --> 1X

Piast Gliwice - Lechia Gdańsk --> 1

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław (TVP Sport / C+ Sport 2) -> X2

Miedź Legnica - Górnik Zabrze --> 1X

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom (C+ Sport 5) --> 1X

Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (C+) --> 1

Stal Mielec - Warta Poznań ---> 1X

Widzew Łódź - Korona Kielce --> X2

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok --> 1

odpowiedz

Wieluński Legionista - 3 minuty temu, *.18.56 @Kacperek: to ci powchodzilo odpowiedz

