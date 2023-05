Zbiórka na wózek dla Adama Wielgosza zakończona sukcesem

Zbiórka pieniędzy na wózek inwalidzki i podnośnik sufitowy dla Adama Wielgosza , byłego zawodnika, trenera i członka Galerii Sław koszykarskiej Legii, została zakończona. Udało się zebrać odpowiednią kwotę. Adam Wielgosz od wielu już lat boryka się z problemami zdrowotnymi. W 2005 roku przeszedł operację ścięgna Achillesa, jednak szpital opuścił z chorobą Parkinsona wywołaną narkozą, która uszkodziła część mózgu. Później pojawiły się problemy z biodrem, kolejne operacje i ból. Legionista cierpi na czterokończynowy niedowład, wymaga ciągłej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu na zamówienie. Kilkanaście tygodni temu na platformie siepomaga.pl ruszyła zbiórka środków na wózek inwalidzki i podnośnik sufitowy, który znacznie poprawi komfort życia Adama Wielgosza. W akcję zaangażowało się środowisko koszykarskie, informację o zbiórce udostępniono ponad 3000 razy, a ponad 360 osób i podmiotów przeznaczyło środki na pomoc byłemu koszykarzowi. Pomoc popłynęła także od Legii Warszawa, której barwy przez 17 lat reprezentował Adam Wielgosz. Do wsparcia zbiórki zachęcali koszykarze Legii, podczas meczów domowych Zielonych Kanonierów na trybunach hali OSiR Bemowo obecni byli wolontariusze, u których kibice wicemistrzów Polski mogli wesprzeć członka Galerii Sław Klubu. W kwietniu koszykarze i piłkarze Legii wystąpili w wielkanocnym, specjalnym, charytatywnym odcinku kultowego teleturnieju "Familiada". Połączone siły sportowców reprezentujących barwy Legii Warszawa pozwoliły sięgnąć po główną nagrodę programu - kwotę 26 227 złotych. Naprzeciw potrzebom Adama Wielgosza wyszła także Fundacja Legii Warszawa, która wsparła zbiórkę środków pieniężnych dla potrzebującego. W imieniu Adama Wielgosza dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się pomóc naszemu byłemu koszykarzowi. Dzięki Wam zbiórka zakończyła się sukcesem i już niedługo całość zebranych środków finansowych pozwoli na zakup specjalistycznego sprzętu dla legionisty.

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Super wiadomość. Zdrowia Panie Adamie. Oby miał Pan możliwości wizyt na Bemowie. odpowiedz

