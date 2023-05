Święto Łazienkowskiej: W niedzielę mnóstwo atrakcji dla dzieci

Środa, 24 maja 2023 r. 11:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą niedzielę, 28 maja na stadionie Legii zorganizowane zostanie kolejne "Święto Łazienkowskiej", połączone z Dniem Dziecka. Tego dnia w godzinach 10-18 na najmłodszych czekać będzie masa atrakcji. Zapraszamy serdecznie całymi rodzinami.



Piknik odbywać się będzie na trybunie Deyny oraz na terenie do niej przyległym. Główna część atrakcji umiejscowiona będzie przy promenadzie Trybuny Wschodniej. Jedną z atrakcji będzie możliwość zrobienia pamiątkowej fotografii z Pucharem Polski. Kibice będą mieli możliwość również zobaczyć klubowy autokar, jak również wziąć udział w wycieczkach po naszym stadionie - te startować będą co godzinę, od 11:00 do 16:00. Przygotowana będzie również strefa malowania twarzy, gdzie na najmłodszych czekać będą legijne gadżety.



W ramach Akademii Klasy Ekstra dzieci będą mogły sprawdzić piłkarskie umiejętności na wielu udostępnionych tego dnia atrakcjach. Treningi w ramach Akademii Klasy Ekstra są otwarte dla wszystkich chłopców i dziewczynek, a na najmłodszych czekają konkursy, gry i ćwiczenia sprawnościowe (m.in. gigantyczne piłkarzyki, mini boiska, turbokozak).



Na głównej płycie boiska przy Łazienkowskiej będą miały miejsce treningi dzieci ze wszystkich ośrodków Legia Soccer Schools z całej Polski. Wejście na Święto Łazienkowskiej będzie możliwe od strony Trybuny Wschodniej. Na promenadzie trybuny Wschodniej będą znajdowały się stoiska gastronomiczne i strefy sekcji Legii (m.in. koszykówki, tenisa, hokeja, badmintona, boksu, tenisa stołowego).



Parking będzie dostępny na terenie stadionu - wjazd bramą W-2 - w cenie 30 zł za dzień.