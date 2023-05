Trzy wzmocnienia futsalowej Legii

Jak informuje serwis sportowefakty.pl, sekcja futsalu Legii Warszawa ma już dograne trzy poważne transfery na sezon 2023/24. Legioniści pozyskają dwóch bramkostrzelnych graczy z AZS-u UW Wilanów - Michała Klausa oraz Michała Pikiewicza . 31-letni Klaus w zakończonym sezonie zdobył 12 bramek, a wcześniej strzelał ich zdecydowanie więcej - 25 (2021/22) i 28 (2020/21). Z kolei Pikiewicz w ostatnim sezonie strzelił 19 bramek. W AZS-ie UW występował od 2016 roku. Początkowo jego karierę hamowały kontuzje, ale w ostatnich trzech sezonach AZS-u w najwyższej klasie rozgrywkowej grał nie tylko regularnie, ale i był bardzo ważnym graczem w swoim klubie. W sezonie 2020/21 zdobył 13 bramek, a w kolejnych rozgrywkach - 27. Ponadto z Red Dragons Pniewy do Legii przeniesie się Ukrainiec, Mykyta Storożuk , który zdobył 8 bramek w ostatnim sezonie. Zawodnik od 2019 roku występuje w naszej ekstraklasie - początkowo grał w Red Debils Chojnice, a wcześniej występował w czołowych zespołach ukraińskiej ekstraklasy, z ktróy zdobył brązowy i srebrny medal.

