Runjaić: Chcemy godnie podziękować naszym kibicom

Piątek, 26 maja 2023 r. 13:35 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Nie jesteśmy jeszcze myślami na urlopach. Nie poruszamy na razie tego tematu. Sezon się jeszcze nie skończył, mamy jeden mecz przed nami. Na razie radziliśmy sobie dobrze i chcemy podziękować naszym kibicom za wszystko, wsparcie od pierwszej kolejki, za to, że są - mówi przed ostatnim meczem sezonu ze Śląskiem Wrocław trener Legii, Kosta Runjaić.









- Podsumowanie sezonu będzie mogło nastąpić kilka dni po tym ostatnim meczu. Wtedy zastanowimy się nad analizą. Jeśli uda znam się zachować status niepokonanych na własnym boisku, to przy zwycięstwie będziemy mieli 66 pkt na koncie, czyli 50% więcej niż w zeszłym sezonie. To pokazałoby, że jako klub, drużyna i sympatycy przeszliśmy z czarnej, na jasną stronę mocy i oglądamy wszystko w innych kolorach. Obecna nasza pozycja odzwierciedla aspiracje klubu, ale też jest dobrym przykładem, że jeśli wszyscy wkładają w prace całą swoja wiedze i moc, od prezesa po sprzątaczki, to udaje się osiągnąć sukcesy i aspirować po najwyższe laury. Patrząc na ostatnie tygodnie gdy spuściliśmy z tonu, uważam, że każdy z osobna jest zobowiązany, by w pozytywny sposób zakończyć obecne rozgrywki i godnie pożegnać się z kibicami.



- To, że Śląsk walczy o utrzymanie nie przeszkadza nam. Chcemy wygrać mecz niezależnie jakie są plany przeciwnika. Z taką sytuacją mierzymy się w każdej kolejce. Pamiętajmy, że wszystkie drużyny są bardzo zmotywowane na mecz z Legią. Często grają najlepsze spotkania w sezonie. Każdy będzie musiał wspiąć się na maksimum możliwości. Śląsk podobnie jak Lechia ma dobrych zawodników i mamy nadzieje, że wyciągniemy z tej ostatniej porażki dobre wnioski.



- Sytuacja kadrowa jest daleka od idealnej. Musimy sobie jednak jako Legia radzić z takimi sytuacjami, jeżeli myślimy o grze na trzech frontach. Na koniec sezonu jest rzeczą normalna, że kilu zawodników jest nieobecnych. Chcemy, żeby każdy był przygotowany na przyszłe rozgrywki. Do kadry wrócą Yuri Ribeiro i Artur Jędrzejczyk. Jurgen Celhaka skręcił staw skokowy i nie będzie dostępny, tak samo Bartosz Kapustka, Tomas Pekhart, Filip Mladenović i Mattias Johansson.





O sytuacji Josue i Mladenovicia



- Nie wydaje mi się, żeby dzień dzisiejszy był dobry na potwierdzenie sytuacji Josue i Filipa Mladenovicia. Rozmowy trwają zmierzają w dobrym kierunku, ale z racji tego, że nie zostały sfinalizowane, to nie chcę zajmować stanowiska. Nie wydaje mi się też, żeby to nastąpiło w najbliższych godzinach czy też dniach.



O Igorze Strzałku i sytuacji w Pro Junior System



- Legia to nie bank, to klub wielosekcyjny. Znamy drugą stronę medalu, czyli bez odpowiedniej sytuacji finansowej nie można odpowiednio rywalizować w tym biznesie. Każda złotówka jest na korzyść Legii, ale decyzja o wystawieniu Igora Strzałka nie powinna przyczynić się do zmiany strategii gry. Co tydzień prowadzimy dyskusje z poszczególnymi pionami klubu. Ja jako trener mam swobodę działania i nie miałem nigdy nacisku ze strony finansowej. Nasza lokata nie była pewna i do końca sezonu musieliśmy grać na maksimum możliwości.



- Zawsze kierowałem się wyłącznie aspektami sportowymi, grali ci którzy gwarantowali najwyższą jakość. Strzałek mógł zagrać w poprzednim meczu i jutro też będzie mógł zagrać. Walczy o swoje miejsce, dobrze pokazuje się na treningach. Miał falowanie formy, natomiast jego rozwój nas zadowala. Z uwagi na absencje Celhaki i Kapustki to Strzałek ma większą szansę zagrać. Ostateczny skład ogłosimy jednak jutro.