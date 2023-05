Konkurs

Wygraj bilet na mecz Legia - Śląsk! [WYNIKI]

Środa, 24 maja 2023 r. 09:58 Woytek

W sobotę przy Łazienkowskiej 3 odbędzie się ostatni mecz sezonu 2022/23. Rywalem stołecznej drużyny będzie Śląsk Wrocław. Na ten moment zajętych jest 24 tys. miejsc. Ciężko wyhaczyć w systemie biletowym wejściówkę, więc mamy dla Was niespodziankę - 10 wejściówek na to spotkanie! Co trzeba zrobić? Wytypować wynik meczu rezerw Legii.



KURSY NA LEGIA - ŚLĄSK

FORTUNA: 1 1.8 X 4 2 4.15







UWAGA! Konkurs odbywa się na wyłącznie stronie, a nie w social-mediach. Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.



WYTYPUJ:



II liga: Legia II Warszawa - Concordia Elbląg (środa, godz. 17)

przykładowa odpowiedź: 3-2



Punktacja za mecz:

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie zwycięzcy/remisu

- 1 pkt. za poprawne wytypowanie dokładnego wyniku

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 2.



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. w przypadku równej liczby punktów dokładny czas wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 1 bilet

2. miejsce - 1 bilet

3. miejsce - 1 bilet

4. miejsce - 1 bilet

5. miejsce - 1 bilet

6. miejsce - 1 bilet

7. miejsce - 1 bilet

8. miejsce - 1 bilet

9. miejsce - 1 bilet

10. miejsce - 1 bilet



Koniec przyjmowania zgłoszeń w środa o godz. 17:00.