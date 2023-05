Wyniki legionistów w turnieju im. Feliksa Stamma

W Pułtusku odbył się XXXVII Międzynarodowy Turniej Bokserski im. Feliksa Stamma, w którym wystartowali m.in. mistrzowie Kazachstanu i medaliści Mistrzostw Uzbekistanu, czyli największych potęg w boksie olimpijskim. W zawodach wzięło udział kilku pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia oraz Legia Fight Club. Niestety żadnemu z legionistów nie udało się awansować do strefy medalowej. W ćwierćfinałach odpadli Jakub Sulęcki (kat. -63,5kg), Bartłomiej Rośkowicz (-63,5), Szymon Brząkała i Mateusz Grejber (-67) Wyniki legionistów: Kat. -63,5kg: 1/8 finału: Jakub Sulęcki - Andriejus Lavrenovas (Litwa) 4-1 1/4 finału: Jakub Sulęcki - Yanus Caravan (Mołdawia) 0-5 1/4 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Adkhajmon Mukhiddinov (Uzbekistan) 1-4 Kat. -67kg 1/4 finału: Szymon Brząkała - Paweł Sulęcki 0-5 1/4 finału: Mateusz Grejber - Gianluigi Malanga (Włochy) 0-5 Kat. -71kg: 1/8 finału: Paweł Michalik - Loan Croft (Walia) 0-5 Kat. -80kg: 1/8 finału: Jakub Maścianica - Turabek Chabibullajew (Uzbekistan) 0-5

