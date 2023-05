Książki w pudle - zbiórka przed meczem ze Śląskiem

Środa, 24 maja 2023 r. 15:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Przed sobotnim meczem ze Śląskiem Wrocław kibice Legii przeprowadzą kolejną zbiórkę w ramach akcji "Książki w pudle". Zachęcamy do przynoszenia niepotrzebnych, zalegających w domach książek o dowolnej tematyce, które mogłyby uzupełnić biblioteki w zakładach karnych. Przyda się każda książka w stanie nadającym się do ponownego wykorzystania.



Dodatkowo zbierane będą plastikowe zabawki, które trafią do kącików dziecięcych w salach widzeń (prosimy nie przynosić żadnych pluszaków). Zbiórka będzie prowadzona w pobliżu SportsBaru od godziny 15:00.



Możliwy jest również odbiór bezpośrednio z domu. Zgłoszenia chęci przekazania większej liczby książek lub zabawek prosimy przesyłać na adres e-mailowy ksiazkiwpudle@gmail.com.