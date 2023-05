Z obozu rywala

Śląsk przed meczem z Legią. O utrzymanie

Piątek, 26 maja 2023 r. 14:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 17:30 legioniści po raz ostatni wybiegną na murawę w sezonie 2022/23. Warszawiacy zmierzą się z walczącym o utrzymanie Śląskiem Wrocław. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego przeciwnika Legii.



Śląsk Wrocław rozegra najważniejszy mecz w tym sezonie. Jeżeli wrocławianie wygrają przy Ł3, to zapewnią sobie utrzymanie, lecz każdy inny wynik, przy złym ułożeniu się rezultatów w równoległych spotkaniach, może ich wiele kosztować. Zespół z Wrocławia plasuje się na 14. pozycji w tabeli, jednak ma tylko "oczko" przewagi nad strefą spadkową. W ostatnich tygodniach radzi sobie przyzwoicie - zremisował z Jagiellonią Białystok 1-1, wygrał arcyważne spotkanie z Wisłą Płock 3-1, a w ostatniej kolejce pokonał Miedź Legnica 4-2. Warto zaznaczyć, że pierwszy raz w tym sezonie dwukrotny mistrz Polski wygrał dwa spotkania z rzędu. Poprawa gry wrocławian w dużej mierze jest spowodowana zmianą na stanowisku trenera. 21 kwietnia Jacek Magiera został nowym-starym szkoleniowcem Śląska, a zastąpił Ivana Đurđevicia. Magiera był szkoleniowcem wrocławian do marca zeszłego roku, a umowa wciąż go obowiązywała.







Defensywa



Do 11. kolejki bramki Śląska strzegł Michał Szromnik, który wybiegał na plac gry z opaską kapitańską. Zastąpił go Rafał Leszczyński, który miejsce między słupkami stracił dopiero na początku maja. Trener tą zmianą chciał dać impuls zespołowi, faktycznie się udało. Rotacja zakończyła passę czterech przegranych meczów Śląska. Obaj bramkarze w Ekstraklasie w tym sezonie średnio co 66. minut wyciągają piłkę z siatki.







Trener Magiera najczęściej stawia na czwórkę obrońców. Po prawej stronie defensywy występuje Martin Konczkowski (na zdjęciu niżej), który nieźle się prezentował podczas swojej pięcioletniej przygody w Piaście Gliwice, jednak we Wrocławiu nieco obniżył loty. W obecnym sezonie może się pochwalić dwiema asystami. Po drugiej stronie boiska najczęściej oglądamy Hiszpana Víctora Garcíę, który w aktualnym sezonie zanotował aż pięć asyst. Dwójka stoperów to 21-letni Łukasz Bejger, który ponad dwa lata swojej kariery spędził w akademii Manchesteru United i Islandczyk Daníel Leó Grétarsson. Drugi z wymienionych jest reprezentantem swojego kraju, a w narodowych barwach rozegrał 13 spotkań. Wcześniej podstawowym stoperem był Konrad Poprawa, lecz nie wystąpił on w trzech ostatnich meczach. Podobnie sytuacja wygląda z byłym młodzieżowym reprezentantem Portugalii Diogo Verdascą, który pauzował w dwóch spotkaniach.







Pomocnicy



W tej linii wysoki poziom prezentuje Petr Schwarz, który w tym sezonie na swoim koncie ma trzy gole oraz jedną asystę. U jego boku trener Magiera stawia na Michała Rzuchowskiego. Ten jesienią rzadko łapał się do pierwszego składu, a nawet meczowej kadry. Zastępuje on Patricka Olsena, który pod nieobecność Szromnika nosił opaskę kapitańską. Duńczyk w ostatnim spotkaniu siedział na ławce rezerwowych, a w czterech wcześniejszych meczach nie znalazł się w kadrze. Powodem była ospa wietrzna, którą pomocnik zaraził się od swoich dzieci. W obiegu do środka pola pozostają również młodzi Karol Borys i Adrian Bukowski. Pierwszy z nich jest bardzo utalentowanym zawodnikiem, lecz nie zagra w starciu z Legią, gdyż z reprezentacją do lat 17 przebywa na mistrzostwach Europy. Na boku pomocy występuje Hiszpan Matías Nahuel, który w każdym z ostatnich dwóch spotkań strzelał gola, choć wcześniej bramkę zdobył w październiku zeszłego roku. Po drugiej stronie występuje ktoś z pary Dennis Jastrzembski i Piotr Samiec-Talar. Obaj zawodnicy nie popisują się skutecznością w tym sezonie, ale pierwszy z nich odblokował się w starciu z Wisłą Płock.



Napastnicy



Największą gwiazdą Śląska jest John Yeboah, który w tym sezonie w Ekstraklasie strzelił dziesięć goli i zanotował dwie asysty. Szczególnie ten rok jest bardzo udany dla Niemca, który aż osiem bramek zdobył w rundzie wiosennej, a cztery z nich w trzech ostatnich meczach. U jego boku w Warszawie najpewniej obejrzymy Erika Expósito (na zdjęciu niżej obok Nawrockiego), który również wykręca solidne liczby. Sześć goli i pięć asyst - to dorobek Hiszpana.







Przewidywany skład Śląska: Szromnik — Konczkowski, Bejger, Gretarsson, García — Leiva, Rzuchowski, Schwarz, Samiec-Talar — Yeboah, Expósito



Ostatnie 5...



Wyniki ostatnich pięciu meczów obu drużyn przy Łazienkowskiej:

07-03-2022 Legia 1-0 Śląsk

21-10-2020 Legia 2-1 Śląsk

21-06-2020 Legia 2-0 Śląsk

04-08-2019 Legia 0-0 Śląsk

16-03-2019 Legia 1-0 Śląsk



Historia



Sobotnie spotkanie będzie 101. rywalizacją obu drużyn. Legia zwycięsko z tych starć wychodziła 55 razy (55%), a przegrywała 19-krotnie (19%). Remis padał 26 razy. Bilans bramkowy to 156 - 69. W Warszawie Legia radzi sobie ze Śląskiem bardzo dobrze, a ostatni raz przegrała ponad dziesięć lat temu. Było to rewanżowe starcie finału Pucharu Polski, z którego zwycięsko summa summarum wyszli warszawiacy. Ostatnie spotkanie obu ekip w zeszłym roku zakończyło się bezbramkowym remisem. Na przestrzeni ostatniej dekady obie drużyny rywalizowały 24-krotnie, z czego Legia przegrała tylko dwa razy.