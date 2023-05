Tenis

Wyniki legionistek w Polmotor Szczecin Cup 2023 - Tennis Europe U-16

Czwartek, 25 maja 2023 r. 07:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisistki Legii zakończyły rywalizację w międzynarodowym turnieju Kia Polmotor Szczecin Cup 2023 - Tennis Europe do lat 16. W singlu Maja Małuszyńska oraz Maja Kowalik dotarły do ćwierćfinału, grając w deblu dotarły do półfinału.



Do półfinału debla dotarły również Agata Konarska w parze z Igą Piotrowską.



Wyniki legionistek w singlu:

I runda: Maja Małuszyńska - Marina Woźniak 6-2, 6-4

II runda: Maja Małuszyńska - Iben Storkaas (Norwegia) 6-3, 6-0

1/4 finału: Maja Małuszyńska - Aleksandra Janiszewska 3-6, 2-6



I runda: Maja Kowalik - Tatsiana Shapchyts 6-2, 6-0

II runda: Maja Kowalik - Oliwia Kostrzewińska 7-6(4), 6-1)

1/4 finału: Maja Kowalik - Julia Kołodziejska 1-6, 3-6



I runda: Agata Konarska - Monika Szalek 6-2, 6-4

II runda: Agata Konarska - Ewangelina Penkevych 2-6, 3-6



Wyniki legionistek w deblu:

1/4 finału: Agata Konarska/Iga Piotrowska - Marie Leutholtz Benmouyal/Ella Moller Wilstrup (Dania) 6-2, 7-5

1/2 finału: Konarska/Piotrowska - Daria Dejmel/Ewangelina Penkevych 4-6, 3-6



I runda: Maja Kowalik/Maja Małuszyńska - Nora Jurland (Szwecja)/Weronika Skowrońska 7-5, 6-1

1/4 finału: Kowalik/Małuszyńska - Julia Hofmann (Niemcy)/Ona Marcinkeviciute (Litwa) 6-4, 6-2

1/2 finału: Kowalik/Małuszyńska - Zofia Anna Janusz/Julia Kołodziejska 2-6, 0-6