CLJ U19: ważna wygrana Legii w Szczecinie

Środa, 24 maja 2023 r. 21:43 Raffi, źródło: Legionisci.com

Drużyna juniorów starszych zrobiła duży krok na drodze do utrzymania w CLJ, wygrywając 5-2 zaległe spotkanie z Pogonią w Szczecinie. Wprawdzie pierwsi objęli prowadzenie gospodarze, potem jednak 5 goli (Pchełka 2, samobójczy, Stangret i Bochniak) zdobyli podopieczni Filipa Raczkowskiego, a Pogoń odpowiedziała tylko jednym trafieniem. Na 2 kolejki przed końcem Legia awansowała na 11. miejsce i ma 4 punkty przewagi nad strefą spadkową.



Przed legionistami jeszcze mecze: u siebie z ostatnią w tabeli Miedzią Legnica (w pierwszym spotkaniu triumfowała jednak, co warto podkreślić, Miedź) i wyjazdowe spotkanie ze znajdującą się 6 punktów za legionistami Escolą Varsovia.



CLJ U-19 (2004/5 i młodsi): Pogoń Szczecin 2–5 (1-4) Legia Warszawa U19

Gole:

1-0 1 min. Kacper Szczerba

1-1 5 min. Cyprian Pchełka (as. Kacper Bogusiewicz)

1-2 14 min. Cyprian Pchełka (as. Jakub Adkonis)

1-3 22 min. gol samobójczy (as. Jakub Adkonis)

1-4 30 min. Maksymilian Stangret (as. Maciej Bochniak)

1-5 55 min. Maciej Bochniak b.a.

2-5 68 min. Jakub Welter



Legia: Wojciech Banasik [06] – Marcel Krajewski Ż (78' Franciszek Saganowski [06]), Kacper Wnorowski (85' Hubert Dorczyk), Kacper Potulski [07], Maciej Bochniak (57' Viktor Karolak [06]) – Sebastian Kieraś, Jakub Adkonis [07] Ż, Kacper Bogusiewicz [06](75' Kacper Knera) – Jakub Jędrasik, Maksymilian Stangret Ż(60' Tomasz Rojkowski [06]), Cyprian Pchełka [06](85' Wiktor Puciłowski)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik