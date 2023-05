Warszawski powołany do reprezentacji

Tomasz Warszawski z Legii Warszawa został powołany do reprezentacji Polski na zgrupowanie oraz turniej towarzyski w chorwackim Poreču. W jego ramach "biało-czerwoni" zagrają ze Szwecją, Zambią i San Marino. Lista powołanych zawodników: Maciej Jankowski (Constract Lubawa), Paweł Kaniewski (Constract Lubawa), Tomasz Kriezel (Constract Lubawa), Michał Kubik (Rekord Bielsko-Biała), Sebastian Leszczak (Rekord Bielsko-Biała), Tomasz Lutecki (Dreman Opole Komprachcice), Mateusz Mrowiec (bez klubu), Bartłomiej Nawrat (Rekord Bielsko-Biała), Jakub Raszkowski (Constract Lubawa), Kacper Sendlewski (Constract Lubawa), Piotr Skiepko (Jagiellonia Białystok), Kamil Surmiak (Rekord Bielsko-Biała), Tomasz Warszawski (Legia Warszawa), Mikołaj Zastawnik (Rekord Bielsko-Biała)

(L)egia - 1 godzinę temu, *.133.135 Idealne nazwisko dla Legionisty. odpowiedz

