Na stadionach: Lechia spadła z hukiem

Środa, 31 maja 2023 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami ostatnia kolejka ekstraklasy, podczas której na trybunach działo się całkiem sporo. Fani Legii prezentacją "Duma i sława" potwierdzili swoją supremację na polskiej scenie ultras. Nieźle pokazali się również kibice Lecha, którzy pojawili się na stadionie w ponad 40 tys. i przygotowali prezentację "Dziękujemy za europejskie podboje. W przyszłym sezonie wrócimy po swoje".



Oprawy pokazali również fani Piasta, Rakowa, Widzewa, Stomilu i Wisły Kraków. Ciekawie było na derbach Górnego Śląska pomiędzy GKS-em Katowice i Ruchem. Dodatkowe emocje towarzyszyły przygotowaniom poszczególnych FC obu ekip, a najgłośniej było po akcji "Niebieskich" na GieKSę z Jaworzna, podczas której trójkolorowi ulotnili się, zostawiając jedną osobę, która została rozebrana i przywiązana do latarni.



Najliczniej na wyjazdowym szlaku pokazał się Śląsk przy Łazienkowskiej (1050 os.). Nieźle na dalekim i pożegnalnym wyjeździe do Gliwic zaprezentowali się lechiści. Rzucana pirotechnika na murawę spowodowała przedwczesne zakończenie zawodów.



W ten weekend zgodę przybyli fani KKS-u Kalisz z Kotwicą Kołobrzeg - obie ekipy od pięciu lat łączył układ chuligański.



Ekstraklasa:



Legia Warszawa - Śląsk Wrocław (1050)

Ponad 24 tys. fanów pojawiło się przy Ł3 na ostatnim meczu sezonu. Wrocławianie przyjechali pociągiem specjalnym, w 1050 osób, z ośmioma flagami. Zaprezentowali płótno "Niezależnie od wyników, Ekstraklasa Fanatyków", flagi na kijach i stroboskopy. Legioniści z oprawami po przerwie. Najpierw rozciągnięty został transparent "Duma i sława", a z dachu zrzucona została świetnie namalowana, trójwymiarowa sektorówka z klubowym herbem. Całość uzupełniły folie aluminiowe w barwach i ognie wrocławskie. Później wywieszony został czerwono-biało-zielony transparent, nad którym odpalone zostały granaty dymne w barwach. Chwilę później miał miejsce jeszcze jeden pokaz pirotechniczny - tym razem pośród flag na kijach odpalone zostały dziesiątki rac, wyrzutnie, a także kolejne granaty dymne + świece dymne w barwach.



Piast Gliwice - Lechia Gdańsk (570)

Lechiści do Gliwic przyjechali pociągiem specjalnym, w 570 osób. Piast zaprezentował cztery sektorówki tworzące datę założenia klubu oraz chorągiewki w barwach. Przyjezdni pożegnali się z ekstraklasą, rzucając na murawę pirotechnikę, przez co sędzia przedwcześnie zakończył spotkanie, a Lechia ukarana zostanie walkowerem.



Miedź Legnica - Górnik Zabrze (500)

Bardzo skromny mecz Miedzi na pożegnalnym spotkaniu w ekstraklasie. Zabrzanie przyjechali w ok. 500 osób, z kilkoma flagami.



Pogoń Szczecin - Radomiak Radom (315)

Fani Radomiaka do Szczecina przyjechali pociągiem specjalnym w 315 osób. Portowcy zaprezentowali malowany transparent "Europe with no doubts".



Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin (297)

Raków, który dotychczas rzadko brał się za oprawy, ostatnio coraz częściej próbuje swoich sił w tej "dyscyplinie". Niskie trybuny stadionu na pewno nie pomagają w realizacji planów, stąd kartoniada "Raków mistrz" wyszła mocno przeciętnie. Jej uzupełnieniem były szarfy tworzące herb na tle folii aluminiowych oraz kilkanaście rac. Zagłębie przyjechało w 297 osób, w tym Odra Opole (8), z dobrym oflagowaniem klatki.



Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (228)

Ponad 40 tys. fanów pojawiło się na ostatnim meczu przy Bułgarskiej. Lechici zaprezentowali malowaną sektorówkę "Dziękujemy za europejskie podboje. W przyszłym sezonie wrócimy po swoje", nad którą powiewały flagi na kijach i odpalono race. Drugi pokaz pirotechniczny to ponad 100 rac w asyście flag na kijach. Jagiellonia przyjechała w 228 osób, z flagą "Na wyjeździe".



Cracovia - Wisła Płock (105)

Fani Cracovii na meczu wyrazili poparcie dla inicjatywy wznowienia działalności kobiecej sekcji piłki ręcznej swojego klubu. Wisła Płock w sektorze gości wywiesiła trzy flagi.



Stal Mielec - Warta Poznań (13)

Warciarze na Podkarpacie przyjechali w 13 osób i z jedną flagą.



Widzew Łódź - Korona Kielce (-)

Widzewiacy na ostatnim meczu sezonu zaprezentowali kartoniadę na trybunie prostej - "Zawsze W 12". Dla byłego już prezesa klubu wywiesili transparent "Mateusz, dziękujemy". Koroniarzy brak, z powodu zamkniętego sektora dla przyjezdnych.



Niższe ligi:



Arka Gdynia - ŁKS Łódź (655)

Ełkaesiacy do Gdyni przyjechali pociągiem specjalnym, wspierani przez Zawiszę (30), GKS Tychy (4) i Lecha. Pod koniec meczu odpalili race.



GKS Katowice - Ruch Chorzów (409)

Na derbowe spotkanie fani Ruchu otrzymali tylko 409 biletów, choć oczywiście zainteresowanie było wielokrotnie większe. Kilka dni wcześniej, kiedy GieKSa z Jaworzna planowała kręcenie zapowiedzi derbów, jeden z nich został złapany przez Ruch, rozebrany i przywiązany do latarni. Płótno z tym motywem plus transparent "Młode Katowice - obsrane dzielnice" zaprezentowali chorzowianie podczas przemarszu na stadion przy Bukowej. Ruch wspierany przez delegacje Widzewa, Wisły, Elany, Unii Oświęcim i Slovana Bratysława. Na stadionie wywiesili transparent "Dla wszystkich tu najważniejszy jest Ruch" - w nawiązaniu do wysokiej frekwencji GieKSy jedynie na tym meczu. Grupa Ultras GieKSa'03 zaprezentowała dwie oprawy. Pierwsza z nich to sporych rozmiarów malowany transparent podwieszany do dachu - "Yellow Obsession". Druga - transparent "W końcu pękną kraty, będziecie w komplecie - pobiegacie pół roku i znów się rozj...iecie", kartoniki i racowisko.



GKS Tychy - Stal Rzeszów (294)

Stal na wyjeździe wspierana przez Karpaty (38).



KKS Kalisz - Kotwica Kołobrzeg (72)

Kotwica stawiła się w Kaliszu w 72 osoby i z jedną flagą. Na meczu przybita została zgoda z KKS-em.



Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec (-)

W Krakowie nadal zamknięty jest sektor gości. Gospodarze zaprezentowali malowaną sektorówkę przedstawiającą marzącego psa i hasło utworzone z kartonów "Awans". Całość uzupełnił transparent "Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń".





Wyjazd tygodnia: 1050 fanów Śląska w Warszawie

Oprawa tygodnia: Choreo Legii na meczu ze Śląskiem



