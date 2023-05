Otwarty trening przy Łazienkowskiej

Kilkanaście minut przed rozpoczęciem na murawie pojawili się Bartosz Kapustka oraz Jurgen Celhaka , którzy pod okiem trenera od przygotowania fizycznego, Bartosza Bibrowicza , rozpoczęli przygotowania wcześniej niż reszta i nie pojawili się już na głównych zajęciach. Na boisku zabrakło również Tomasa Pekharta , Mattiasa Johanssona oraz Filipa Rejczyka . Trening dla całej drużyny rozpoczął się chwilę po godzinie 17. Z kibicami głośno przywitał się Artur Jędrzejczyk , który przez mikrofon zawiadomił kibiców iż "zaczynamy trening!". Zajęcia poprzedził również słynny "tunel" i odśpiewanie sto lat dla obchodzącego 29. urodziny Waleriana Gwilii . Po krótkiej rozgrzewce legioniści przeszli do treningu strzałów i dośrodkowań. Wszyscy gracze Legii wcielali się również w role golkiperów. Następnie zawodnicy podzieleni zostali na trzy grupy i grali w popularnego "dziadka". Później "Wojskowi" pracowali nad rozwiązywaniem szybkich akcji ofensywnych. Pojawiło się wiele bramek i centr, które z radością oklaskiwali kibice. Niezwykłą skutecznością wykazywał się Blaz Kramer . Ostatnim punktem treningu były strzały ze stojącej piłki sprzed pola karnego. Po zakończeniu zajęć kibicom zostało umożliwione wejście na okolice murawy, gdzie mieli możliwość spotkania się ze piłkarzami i sztabem, zrobienia z nimi zdjęć i zebrania autografów.

Trwają przygotowania Legii do ostatniego meczu obecnego sezonu ze Śląskiem Wrocław. W czwartkowe popołudnie legioniści odbyli trening na płycie głównej stadionu przy Łazienkowskiej, a zajęcia były w pełni otwarte dla posiadaczy karnetów, którzy odebrali wcześniej darmowe wejściówki na to wydarzenie. W zajęciach udział wzięło 20 zawodników z pola i 3 bramkarzy, a na trybunach stawiło się kilkaset osób.

