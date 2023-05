Bilety na sobotni mecz kosza ze Śląskiem

Czwartek, 25 maja 2023 r. 23:03 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę, 27 maja o godzinie 20:00, koszykarze Legii Warszawa rozegrają czwarte spotkanie półfinałowe ze Śląskiem Wrocław, które odbędzie się w hali przy Obrońców Tobruku 40 na Bemowie. Wygrana Legii oznaczać będzie piąty mecz we Wrocławiu, którego stawką będzie awans do wielkiego finału.



Posiadacze karnetów na mecze naszych koszykarzy mają pierwszeństwo przy zakupie biletów na sobotni mecz - ten zamknięty etap sprzedaży potrwa do godziny 13:00 w piątek. O 13:01 rozpocznie się otwarta sprzedaż biletów na mecz Legii ze Śląskiem, na którym pojawi się 80-osobowa grupa fanów WKS-u.



Informacje dla karneciarzy do zakupu biletów:

Aby zakupić bilet należy:

- kliknąć TUTAJ,

- wybrać miejsce z którego chcesz nam kibicować,

- w polu "kod dostępowy" wpisać nr swojego karnetu (nr ten znajduje się przy kodzie kreskowym na karnecie),

- wypełnić dane (imię, nazwisko, adres e-mail i nr telefonu),



WAŻNE: kod z karnetu upoważnia do zakupu jednego biletu na mecz półfinału play-off!



Ceny biletów na 4. mecz Legia - Śląsk:

Kategoria czarna: B - ulgowy - 20 zł/normalny - 30 zł

Kategoria zielona: B,D,F,G,H - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł

Kategoria biała: A, E - ulgowy - 55,00 zł/normalny - 65,00 zł

Kategoria czerwona: A, E - ulgowy - 70,00 zł/normalny - 80,00 zł

VIP: ulgowy - 125 zł/normalny - 249,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



