Zapowiedź meczu

O godne zakończenie sezonu

Piątek, 26 maja 2023 r. 21:24 Wiśnia , źródło: Legionisci.com

Jak co roku, w połowie maja, dobiega końca kolejny ligowy sezon. W sobotę na zakończenie rozgrywek Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Śląska Wrocław, dla którego będzie to mecz najwyższej wagi. Tego dnia gracze prowadzeni przez Jacka Magierę zagrają o swoje być albo nie być w Ekstraklasie.